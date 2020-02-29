Spor konyaspor'un anonsçusu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşı döktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor konyaspor'un anonsçusu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşı döktü - Son Dakika

Spor konyaspor'un anonsçusu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşı döktü

6 saat önce

Konyaspor'un anonsçusu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşı döktüKONYA, (DHA) - Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'un Kasımpa ile oynadığı karşılaşma öncesi, stat hoparlörlerinden İdlib şehitlerinin isimlerini okuyan anonsçu Mustafa Durmuş, gözyaşlarına hakim olamadı.

Konyaspor'un anonsçusu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşı döktü

KONYA, (DHA) - Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'un Kasımpa ile oynadığı karşılaşma öncesi, stat hoparlörlerinden İdlib şehitlerinin isimlerini okuyan anonsçu Mustafa Durmuş, gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Kasımpa'yı konuk etti. Golsüz sona eren maç öncesi, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan Mehmetçiklerin isimleri stat hoparlörlerinden okunurken, taraftarlar da 'Burada' diye yanıt verdi. Şehitlerin isimlerini okuyan Konyaspor'un anonsçusu Mustafa Durmuş, bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Bir süre duraksayan Durmuş, daha sonra güçlükle isimleri okumaya devam etti. Duygu dolu anlar kameraya yansıdı.

Spor konyaspor'un anonsçusu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşı döktü

İttifak Holding, Konyaspor, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:36 Kaynak: DHA
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