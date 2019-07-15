Son Dakika Haberleri: SPOR Konyaspor'un Bolu kampındaki hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Güncel Haber

SPOR Konyaspor'un Bolu kampındaki hazırlıkları sürüyor

4 saat önce

SPOR Konyaspor'un Bolu kampındaki hazırlıkları sürüyorTolga YANIK KONYA (DHA) - Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren Konyaspor, günü tek antrenmanla değerlendirdi.

SPOR Konyaspor'un Bolu kampındaki hazırlıkları sürüyor
Tolga YANIK KONYA (DHA) - Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren Konyaspor, günü tek antrenmanla değerlendirdi.
Birinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da sürdüren Konyaspor, günü akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla geride bıraktı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İki grup halinde yapılan taktik ve topla oyun ile devam eden antrenman, yoğun yağmur yağışı altında yapılan çift kale maçla sona erdi. İznini erken bitirerek kampa katılan Ömer Ali Şahiner de antrenmanda yer aldı. Petar Filipovic antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Fallou Diagne takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde, Amir Hadziahmetovic, Paolo Hurtado ve Ahmet Çolak ise salonda atletik performans antrenörü yönetiminde çalıştı.
SPOR Konyaspor'un Bolu kampındaki hazırlıkları sürüyor
Konyaspor, Bolu, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beştepe'de anma töreni: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı İBB binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı 15 Temmuz'da en ağır darbeyi alan Nihal Olçok paylaşımıyla ağlattı! Bolu'da feci kaza: 2'si ağır, 5 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 03:52:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPOR Konyaspor'un Bolu kampındaki hazırlıkları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]