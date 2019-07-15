SPOR Konyaspor'un Bolu kampındaki hazırlıkları sürüyor
4 saat önce
SPOR Konyaspor'un Bolu kampındaki hazırlıkları sürüyorTolga YANIK KONYA (DHA) - Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren Konyaspor, günü tek antrenmanla değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:00 Kaynak: DHA
SPOR Konyaspor
'un Bolu
kampındaki hazırlıkları sürüyor
Tolga YANIK KONYA (DHA
) - Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren Konyaspor, günü tek antrenmanla değerlendirdi.
Birinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da sürdüren Konyaspor, günü akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla geride bıraktı. Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İki grup halinde yapılan taktik ve topla oyun ile devam eden antrenman, yoğun yağmur yağışı altında yapılan çift kale maçla sona erdi. İznini erken bitirerek kampa katılan Ömer Ali Şahiner
de antrenmanda yer aldı. Petar Filipovic antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Fallou Diagne takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde, Amir Hadziahmetovic, Paolo Hurtado ve Ahmet Çolak
ise salonda atletik performans antrenörü yönetiminde çalıştı.
Beştepe'de anma töreni: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı İBB binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı 15 Temmuz'da en ağır darbeyi alan Nihal Olçok paylaşımıyla ağlattı! Bolu'da feci kaza: 2'si ağır, 5 kişi yaralandı