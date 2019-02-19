Son Dakika Haberleri: Spor Konyasporlu Fofana 6 Puan Avrupa Yolunda Önemli Bir Adım Olacak

Spor Konyasporlu Fofana 6 Puan Avrupa Yolunda Önemli Bir Adım Olacak

1 saat önce

Spor Konyasporlu Fofana 6 puan Avrupa yolunda önemli bir adım olacakVIDEO YOKTolga YANIK-Hasan DÖNMEZKONYA, (DHA)-ATİKER Konyasporlu Moryke Fofana, iç sahada oynayacakları İstikbal Mobilya Kayserispor ve Göztepe karşısında alınacak 6 puanın Avrupa kupalarına gitme yolunda kendilerine...

Spor Konyasporlu Fofana 6 puan Avrupa yolunda önemli bir adım olacak

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Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZKONYA, (DHA)-

ATİKER Konyasporlu Moryke Fofana, iç sahada oynayacakları İstikbal Mobilya Kayserispor ve Göztepe karşısında alınacak 6 puanın Avrupa kupalarına gitme yolunda kendilerine yardımcı olacağını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Atiker Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fildişili futbolcu Moryke Fofana, Fenerbahçe karşısında takım olarak 1 puanı aldıklarını söyledi.

Fofana, Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız maç, çok zor geçmesini beklediğimiz bir maçtı. Neredeyse bütün maç 11'e karşı 10 kişi mücadele ettik. Ama bu kazanmış olduğumuz puan benim sayemde alınmış bir puan değil. Kollektif, bütün takımın çabasıyla alınmış bir puandır. Orta alanda arkadaşım Milosevic'in bana vermiş olduğu güzel pasla, onun yardımıyla attığım bir gol. Allah'a şükür ki maçı 1-1 bitirip güzel bir puan elde ettik. Dediğim gibi hep beraber tüm takımın çabasıyla alınmış bir puan dedi.

6 PUAN AVRUPA YOLUNDA ÖNEMLİ OLACAK

Sahalarında oynayacakları Kayserispor ve Göztepe karşısında alınacak 6 puanın Avrupa yolunda kendilerine fayda sağlayacağını belirten Fofana, Evimizde oynayacağımız bu maçlar zor olacak ama 6 puan almamız mümkün. Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız maç nasıl zorsa Allah'ın yardımıyla önümüzdeki iki maçta da bu puanları alabileceğimize inanıyoruz. Alacağımız bu puanların Avrupa'ya gitme yolunda bize fayda sağlayacağına inanıyorum şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:07 Kaynak: DHA

DHA, Kayserispor, Avrupa, Spor
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