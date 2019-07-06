SPOR Konyasporlu futbolcular FMS testinden geçti
1 saat önce
Konyasporlu futbolcular FMS testinden geçtiTolga YANIK / KONYA, (DHA) - Konyaspor'da futbolcular FMS testinden geçti.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:16 Kaynak: DHA
Konyasporlu futbolcular FMS testinden geçti
Tolga YANIK/ KONYA, (DHA
) - Konyaspor'da futbolcular FMS testinden geçti.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başlayan Konyaspor'da, futbolcular FMS testinden geçti. Kayacık
Tesisleri'nde atletik performans antrenörü ve fizyoterapist tarafından gerçekleştirilen testlerde gruplara ayrılan oyuncuların 7 gruptan oluşan hareketler sonucunda puanlamaları yapıldı. Fonksiyonel Hareket Analizi (FMS) testi sonucunda ortaya çıkan puanlamalara göre sakatlık riskine maruz kalacak olan bölgelerin belirlendiği ve bu doğrultuda hazırlanacak antrenman programları ile sakatlık risklerinin minimuma indirilmesinin amaçlandığı açıklandı. Oyuncular testin sonunda sahada kurulan parkurda gerçekleştirilen ve 20 dakika süren dayanıklılık çalışmasının ardından yapılan açma-germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.
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