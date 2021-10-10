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Korfbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu - Son Dakika

Korfbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu

10.10.2021 17:25
Korfbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Kadın ve erkek sporcuların aynı anda sahada olabildiği tek spor branşı olan korfbolda Türkiye'yi Corendon Airlines'ın ana sponsorluğunda başarıyla temsil eden Türk Korfbol Milli Takımı, Polonya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamladı ve büyük bir başarıya daha imza attı.

Kadın ve erkek sporcuların aynı anda sahada olabildiği tek spor branşı olan korfbolda Türkiye'yi Corendon Airlines'ın ana sponsorluğunda başarıyla temsil eden Türk Korfbol Milli Takımı, Polonya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamladı ve büyük bir başarıya daha imza attı.

Wroclaw şehrinde düzenlenen organizasyonda milliler, yarı finalde ev sahibi Polonya ile karşılaştıktan sonra üçüncülük maçında İskoçya'yı 17-9 mağlup ederek podyum gördü.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde başarı yürüyüşünü sürdüren Türk Korfbol Milli Takımı, 2019 yılından bu yana Corendon Airlines'tan ana sponsorluk desteği alıyor.

Corendon Airlines geçmişten bugüne, yurt içi ve yurt dışında Anadolu Efes, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Altınordu Futbol Kulübü, FC. Nurnberg Futbol Takımı, Bike Aid Bisiklet Takımı, Türk Korfbol Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İTÜ Basketbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, Corendon-Circus Bisiklet Takımı, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda Milli Buz Hokeyi Takımı, Haarlem Corendon Kinheim Beyzbol Takımı, DEÜ Solaris Güneş Arabaları Ekibi, Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines ve profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya'ya sponsorluk desteği vermişti.

(İHA)

Korfbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu
Korfbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu
Korfbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu
Korfbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Avrupa Şampiyonası, Polonya, Milli, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korfbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu - Son Dakika


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