Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Mustafa Taş, başpehlivanlığa ulaştı - Son Dakika

Dereceye girenlere ödülleri, Kula Kaymakamı Kemal Duru , Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile güreş ağaları tarafından verildi.

Başpehlivanlık final müsabakasında Faruk Akkoyun'u yenen Mustafa Taş, başpehlivan oldu.

Zaferiye Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Kompleksi Güreş Sahası'nda düzenlenen organizasyona, 13 kategoride 200 güreşçi katıldı.

Kula Belediyesince bu yıl 25'incisi düzenlenen Geleneksel Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Mustafa Taş kazandı.

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