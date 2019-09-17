Son Dakika Haberleri: "Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi" - UŞAK
Son Dakika Güncel Haber

"Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi" - UŞAK

38 dakika önce

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından yürütülen "Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi" Uşak etabı düzenlenen programla başladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından yürütülen "Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi" Uşak etabı düzenlenen programla başladı.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa çeşitli okullardan 4. ve 5. sınıf öğrencileri katıldı.

TMOK Yönetim Kurulu Üyesi ve Kültür ve Olimpik Eğitim Komisyonu Başkanı Seyit Bilal Porsun projeyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada projenin 60 ilde yapıldığını bugüne kadar 2 milyon öğrenciye ulaşıldığını ifade etti.

Projeyle öğrencilere spor kültürü aşılamak istediklerini dile getiren Porsun, "Projeyle 4. 5. ve 6. sınıf öğrencilerine spor kültürü anlatılıyor. Sadece yarışmacı sporcu olunmadığı kendileri için de spor yapmaları gerektiği anlatılıyor. Olimpiyatlar kaç yılda bir yapılır, kaç çeşit olimpiyat var gibi konular hakkında bilgiler veriliyor. Yarışmacı bir sporcu olamazlarsa dahi sağlıkları için sporcu olmaları gerektiğinin altı çiziliyor" dedi.

Üç gün sürecek etkinliklere il genelinden 5 bin öğrencinin katılması bekleniyor.

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi - UŞAK

Uşak Üniversitesi, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail Başbakanı Netanyahu liderliğindeki sağ blok, koalisyonu kuracak çoğunluğu elde edemedi
13 kişinin alınacağı İBB'nin iştiraki Medya AŞ'ye 5 bin başvuru yapıldı TOKİ'nin ihaleye açtığı Atatürk Orman Çiftliği arazisini Ankara Büyükşehir Belediyesi kazandı İBB Başkanı İmamoğlu: İhalelere ilişkin soruşturma başlatacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 22:59:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi" - UŞAK
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]