Son Dakika Haberleri: Spor Kulübü, bayram mesajını Ali Dağı'nın zirvesinde verdi
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Spor Kulübü, bayram mesajını Ali Dağı'nın zirvesinde verdi

1 saat önce

Çalışmalarına yıl boyu aralıksız olarak devam eden Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü antrenör ve sporcuları KurbanBayramı sebebiyle Ali Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Spor Kulübü, bayram mesajını Ali Dağı'nın zirvesinde verdi, System.String[]
Çalışmalarına yıl boyu aralıksız olarak devam eden Hasketbol Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü antrenör ve sporcuları KurbanBayramı sebebiyle Ali Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Sabah saat 08.00'da başlayan ve saat 10.45'te tamamlanan tırmanışa antrenör ve sporculardan oluşan yaklaşık 25 kulüp üyesi katıldı. Zirvede bir açıklama yapan Kulüp Başkanı ve Başantrenör Hasan Aksoyak, "Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü olarak gerçekleştirdiğimiz Ali Dağı Zirve Tırmanışı münasebetiyle başta kulüp yöneticileri, velileri, sporcu ve antrenörleri olmak üzere tüm spor ve basketbol camiasının Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevdikleriyle birlikte nice bayramlara sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde ulaşabilmelerini ve şeker tadında bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi.

Zirveye çıkan antrenör ve sporcular buradan, bayram mesajlarını iletirken, toplu halde zirvede hatıra fotoğrafı çektirdiler. - KAYSERİ
Kurban Bayramı, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:17 Kaynak: İHA
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