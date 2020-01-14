Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı - Son Dakika

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı
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Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'na katılan yöneticiler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile selamlaşıp sohbet etmesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, kulüp başkanları ile birlikte The...
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:22 Kaynak: AA
Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'na katılan yöneticiler
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile selamlaşıp sohbet etmesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, kulüp başkanları ile birlikte The Green Park Hotel'den ayrılması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki kulüp başkanları, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacakları görüşme için Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayının düzenlediği otelden ayrıldı.
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