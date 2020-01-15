Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı - Hasan Davulcu (1) - Son Dakika
Son Dakika Spor Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı - Hasan Davulcu (1) - Son Dakika Spor

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı - Hasan Davulcu (1)

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu'nun basın açıklaması yapması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı bünyesinde basın açıklaması yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu'nun basın açıklaması yapması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı bünyesinde basın açıklaması yaptı. (1)

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı - Hasan Davulcu (1)

Hasan Davulcu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:26 Kaynak: AA
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