Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı - Hasan Davulcu (1)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu'nun basın açıklaması yapması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı bünyesinde basın açıklaması yaptı. (1)