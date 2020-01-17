Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı tamamlandı.

Ankara Green Park Hotel'deki Kartepe Salonu'nda düzenlenen kapanış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı konuşmasına "Aziz vatan için şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum." diyerek başladı.

Aile ortamında olması gerektiği gibi çalıştayın son güne gelindiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Başlamak bitirmek ve süreci devam ettirmek önemli." dedi.

"Önce yol arkadaşı, sonra yol" sözünü hatırlatan Kasapoğlu, "Sizler gibi yol arkadaşı herkese nasip olmaz. Bu vesileyle bu güzel tabloda, emeğe, alın teri döken tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güzel bir sunumla 2019 yılını tüm yönleriyle aktardığını dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Burada gördük ki ülkemizin her alanda, sanayisiyle ekonomisiyle ulaşımıyla sağlığıyla turizmiyle sporuyla şahlanışını tekrar görmüş olduk. Bizler de inşallah sonraki süreçte yeni devrimlere yeni şahlanışlara birlikte yürüyeceğiz. Buna inanıyoruz. Bu 5 günlük çalıştayda gördüğümüz heyecan, karşılaştığımız güzel birliktelik, kardeşlik, dostluk tablosu, inanç bunu gösteriyor. Bu manada bu önemli program umutlarımızı tazelediği gibi yolumuzun ne kadar anlamlı olduğunu bu önemli yolda büyük hedeflere birlikte ulaşma noktasındaki inancın azmin kararlığın da ne kadar diri olduğunu bizlere gösterdi."

"Verimli, keyifli programlar gerçekleştirdik"

Bakan Kasapoğlu, 5 gün süren çalıştayda verimli keyifli programlar gerçekleştirildiğini söyledi.

Çalıştayın ilk gününde bir aile toplantısı gerçekleştirileceğini, sorunların, çözüm önerilerinin enine boyuna tartışacağını ve "kimsenin eteğinde taş bırakmamasını" söylediklerini hatırlatan Kasapoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok bereketli verimli keyifli programlar gerçekleştirdik. Sporun tüm yönlerini enine boyuna tartıştık, tüm federasyonları sadece bir kaç popüler branş değil, tüm konuları konuştuk. Futboluyla hentboluyla, voleyboluyla, satrancıyla jimnastiğiyle bütün branşların konularını masaya yatırdık. Sportif, mali anlamda nasıl olması gerekiyor... Bunları konuştuk, çalıştık. Şunu da belirttik, bu çalıştay toplandık bitti değil, bir başlangıç olacak. Neyin başlangıcı olacak? Yeni atılımların, yeni gelişmelerin yeni bir takım açılımların başlangıcı olacak."

Çalıştayın sonuçlarını gelecek hafta tüm moderatörlerle bir araya gelerek konuşacaklarını, tartışacağız ve kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade eden Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri kabul etti. Bilgi arz ettik. Hem kendilerini hem meclisimizi sonuçlarla ilgili ve sonraki süreçle ilgili de bilgilendireceğiz. Amacımız, bu ülkenin tüm imkanlarını ve en büyük imkanı, varlığı olan gençlerimizi, yarınlara çok daha güçlü hazırlamak." diye konuştu.

"Sizlere inancımız tam"

Çalıştay katılımcılarına inançlarını ve ümitvar oluşlarını diri tutmaları şeklinde seslenen Kasapoğlu, "Sizlere ihtiyacımız var. Bu yolu sizlerle yürüyeceğiz. Türk sporu için el ele omuza omuza gönül gönüle vereceğiz. Bu güçlü tabloyu daha da güçlü hale getireceğiz. Amacımız, daha iyiye ulaşmak. Onun da iyisine, en iyisine ulaşmak. Gayemiz bu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yolun görülen manzaranın en iyiye, en güzele adanmış bir ekibin varlığını kendilerine gösterdiğine dikkati çeken Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"18 yılda gerçekleşen devrimler, açılımlar, atılımlar, inanmışlık adanmışlık olmadan bu işin gerçekleşmeyeceğini gösteriyor. 18 yıl önceki adanmışlık, dinamizm ve inanç gördüğümüz güzel tablo, bu inancın bu adanmışlığın hep var olacağını bizlere müjdeledi. Sizlere şükranlarımı sunuyorum."

"Gençlerimizi yarınlara birlikte taşımalıyız"

Bakan Kasapoğlu, gençleri yarınlara her alanda güçlü taşımak için her daim daha fazla çalışmak ve çıtayı daha yukarıya koymak gerektiğini vurgulayarak, "Elbette bazen önümüze engeller çıkacak, moralimizi bozan gelişmeler olacak. Ama bizler hiçbir zaman azmimizi motivasyonumuzu azaltmayacağız. İnadına daha çok çalışacağız, daha güçlü olacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi inadına daha sıkı tutacağız. Kenetleneceğiz." dedi.

"Hamdolsun her yanı nimetlerle dolu bir ülkemiz var." diyen Kasapoğlu, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Tesis yatırımlarımızın 18 yılda geldiği nokta, tüm doğal güzellikleri, insan kaynağını bir araya getirdiğimizde spor turizmi açısından da bizlerin çok daha yukarılarda olmamız gerekiyor. Bu noktada yine siz değerli kulüplerimiz, federasyonlarımız, sporcularımıza gençlerimize ve bakanlığımıza çok kıymetli ekibime teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarım, bundan sonra daha çok çalışacağız, hazırlıklı olalım. Fazla mesai harcayacağız, milletimizi, camiamızı daha mutlu kılmak yolunda daha çok alın teri dökeceğiz."

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası

Türkiye Büyük Millet Meclisinin "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası"nı gündemine alacağını belirten Kasapoğlu, "Bundan sonraki süreçte sistem anlayışıyla, profesyonellik anlayışıyla gerek kulüplerde gerek federasyonlarda hesap verebilir, şeffaf, liyakat bazlı bir yönetim anlayışıyla bu çıtayı daha yükseklere taşıyacağız." diye konuştu.

Gençlerimizin 2019 yılında gösterdiği performansın herkesi yarınlar adına umutlandıran bir grafiği ortaya koyduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "İnşallah olimpiyat sürecinde irtibatımızı idari anlamda, finansal anlamda sizleri daha güçlü kılarak daha sistematik ve daha güçlü yapıları teşkil ederek geleceğe yürüyeceğiz. Bizim hep birlikte ortak bir gayemiz var. Bu şanlı milletin ay-yıldızlı bayrağını hep yükseklerde şanıyla dalgalandırmak." ifadelerini kullandı.

Tesis eksiklerinin hızla giderileceğini dile getiren Kasapoğlu, "İnsan odaklı spor politikamızı insana yatırımı bundan sonra daha çok gündeme alacağız. Bunun için kulüplerimiz, federasyonlarımız, spor camiamızın her ferdi bizler için çok önemli. Üretilecek her proje, gelecek her öneri bizler için çok anlamlı. İtirazlarınız ve eleştirileriniz çok kıymetli. Nitelikli, güçlü yarınların küresel rekabet dünyasında çok daha anlamlı bir şekilde ülkemizi temsil edecek gençleri yetiştirmek hepimizin sorumluluğu ve boynumuzun borcu. Bu anlamlı görevi taşımak herkese nasip olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştayda sporun ruhuna uygun bir atmosferi yaşandığını ifade eden Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporunun kardeşlik, dostluk ve birleştirici anlayışını hep birlikte hissettik. Bu güzel buluşma bugün itibari ile nihayete erecek. Ama bundan sonraki buluşmalarımızda daha geniş kapsamlı buluşmalarda bir araya gelmeye devam edeceğiz. Konuşmaya gönül bağımız güçlendirmeye devam edeceğiz. Çalıştayımızın sonuçlarının milletimiz ve spor camiamız için hayırlar getirmesini temenni ediyorum."