Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi kabul edildi - Son Dakika
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Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi kabul edildi

22.04.2022 20:57
Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi kabul edildi.

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Teklife göre, spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek.

Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulanacak. Takımlar geliri kadar borçlanabilecek. Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak. Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarından sorumlu tutulacak.

Teklifle; futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncularla maksimum 2 yıl sözleşme yapabilecek. Komisyonu yüzde 3-5 arasında olacak. Federasyonların yönetim kurulunda en az iki milli sporcu yer alacak. Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Yer alan düzenlemeler kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları hakkında uygulanmayacak.

Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan askeri spor kulüpleri teklife göre tescil edilerek, spor faaliyetlerine katılabilecek ancak teklifin spor faaliyetlerine katılımı düzenleyen hükümleri hariç diğer hükümler bu kulüpler hakkında uygulanmayacak.

Öte yandan, Bakanlık tarafından tescil edilen spor kulüplerinin, tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde İçişleri Bakanlığına bildirileceğine ilişkin düzenleme de ortak önergeyle teklif metninden çıkarıldı.

Teklife göre, nefret ve ayrımcılık suçlarından mahkum olanların da spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme veya ilgili kurul kararının kesinleştiği tarihte kendiliğinden sona erecek. Birleşme ve mal varlığının devri işlemleri, spor federasyonu tarafından belirlenen sezonun sona erdiği ve tescil edildiği tarihten itibaren yeni sezon başlangıcına kadar yapılabilecek.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanunu'nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı haklarında kovuşturma yürütülen kişilerin görevden uzaklaştırılması durumunda yerleri yedek üyelerle tamamlanacak.

(Ahmet Umur Öztürk - İHA)

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TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi kabul edildi - Son Dakika


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