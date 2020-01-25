Spor kulüplerinden deprem seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Spor Spor kulüplerinden deprem seferberliği - Son Dakika Spor

Spor kulüplerinden deprem seferberliği

6 saat önce

Türkiye, 24 Ocak akşamı saat 20.55'te Elazığ'dan gelen deprem haberiyle sarsıldı.

Spor kulüplerinden deprem seferberliği, System.String[]

Türkiye, 24 Ocak akşamı saat 20.55'te Elazığ'dan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem 6.8 büyüklüğünde meydana geldi.


Spor camiası, 22 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve binden fazla vatandaşımızın ise yaralandığı depremin ardından tek yürek oldu.


İvedilikle harekete geçen birçok spor kulübü, bu hafta iç sahada ya da deplasmanda oynayacağı müsabakaların gelirlerini afet bölgesine bağışlama karar aldı.


Samsunspor, Bandırmaspor, Bahçeşehir Koleji Basketbol, Denizlispor ve Adana Demirspor, maçlarında elde edilecek gelirleri Elazığ ve Malatya'daki deprem mağdurlarına göndereceğini açıkladı.


FENERBAHÇE'DEN YARDIM KAMPANYASINA KATILIM DAVETİ


Fenerbahçe Spor Kulubü, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremlerin ardından taraftarlarını afet bölgesi için başlatılan yardım kampanyasına katılmaya davet etti.


Sarı lacivertli ekip, Kadıköy Belediyesi tarafından başlatılan kampanyaya ilişkin söz konusu davetini kulübün resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.


Yapılan paylaşımda, "Elazığ ve Malatya için birlik olma zamanı! Kadıköy Belediyesi tüm yardımları bekliyor. Taraftarlarımızın ve halkın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.


Kadıköy Belediyesi, afet bölgesine bağışlanmak üzerine tüm yardımların Kadıköy Belediyesi Başkanlık binasına getirilmesini rica etmişti.



Elazığ ve Malatya için birlik olma zamanı! Kadıköy Belediyesi tüm yardımları bekliyor. Taraftarlarımızın ve halkın bilgisine sunarız. https://t.co/n8FSMMRFDK


— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 25 Ocak 2020

Kadıköy Belediyesi, Elazığ, Deprem, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:43 
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