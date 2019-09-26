Son Dakika Haberleri: Spor kulüplerinden 'geçmiş olsun' mesajı
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Spor kulüplerinden 'geçmiş olsun' mesajı

2 saat önce

İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in yanı sıra spor kulüpleri geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Spor kulüplerinden 'geçmiş olsun' mesajı, System.String[]

İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in yanı sıra spor kulüpleri geçmiş olsun mesajı yayımladı.


İstanbul Silivri açıklarında bugün 13.59'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından spor kulüpleri sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı yayımladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in yanı sıra diğer spor kulüplerinin yayımladığı geçmiş olsun mesajları şu şekilde:


Galatasaray


"İstanbul ve çevre illerinde hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."


Fenerbahçe


"İstanbul ve çevre illerimizde yaşanan deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz."


Beşiktaş


"İstanbul ve çevre illerinde hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun."


Medipol Başakşehir


"Yaşadığımız deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun derken, can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyoruz."


Ümraniyespor


"Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen, İstanbul ve çevre illerden hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."


İstanbulspor


"İstanbulspor ve çevresinde hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - İSTANBUL

Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:03 Kaynak: İHA
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