Spor kulüplerinden Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Spor kulüplerinden Kurban Bayramı mesajı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer kulüpler, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Spor kulüplerinden Kurban Bayramı mesajı, System.String[]

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer kulüpler, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübünden, "Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramımız kutlu olsun!" paylaşımında bulunuldu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ise bayram mesajında, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizi, barış, dostluk ve yardımlaşma duyguları etrafında kenetleyen, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesini sağlayan bayramlar, örf ve adetlerimizin sevgi, saygı bağlarıyla sergilendiği, manevi duyguların yoğun olarak yaşandığı, son derece kıymetli günlerdir. Sevdiklerinizle bir arada, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle birlikte, tüm camiamızın, taraftarlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum."

Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan mesajda ise "Dayanışma duygusunun pekiştiği, dini ve milli değerlerimizin en önemli unsurlarından olan, paylaşmanın ön plana çıktığı Kurban Bayramı'nın, ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor, huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz." ifadeleri paylaşıldı.

Süper Lig'de yer alan diğer kulüpler de Kurban Bayramı'nı yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Kurban Bayramı, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 12:51

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor kulüplerinden Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika Spor
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