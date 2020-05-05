Son Dakika › Spor › Spor kulüplerine maske dağıtıldı - Son Dakika Spor
Spor kulüplerine maske dağıtıldı
28 dakika önce
DÜZCE (İHA) – Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'de spor kulüplerine maske dağıtımı gerçekleştirerek, destek veren Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Ali Düşmez'e teşekkür etti.
DÜZCE (İHA) – Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'de spor kulüplerine maske dağıtımı gerçekleştirerek, destek veren Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Ali Düşmez'e teşekkür etti.
Korona virüs sonrasında liglerin ertelenmesinin ardından bazı futbol kulüpleri ülke genelinde antrenmanlara başlamasının ardından Düzce'de de amatör spor kulüpleri de çalışmalara başlamadan önce Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından kulüplere maske gönderildi. Gönderilen maskeler Düzce'de kulüp yöneticilerine Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erdoğan Bıyık tarafından dağıtıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bıyık, " Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez'in girişimleri ile illere gönderilen maskeleri kulüplere ulaştırıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzcespor başta olmak üzere Düzce'de ki tüm kulüplere maske dağıtımını bizzat gerçekleştiriyoruz. Bu zor zamanda desteklerinden dolayı Genel Başkanımız Sayın Ali Düşmez'e ve yönetim kuruluna Düzce olarak şükranlarımızı sunarız. Birlikte başaracağız" dedi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 07:31 Kaynak: İHA
Son Dakika İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı