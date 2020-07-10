SPOR Kupa finali için 'hatıra bilet' kampanyası - Son Dakika

SPOR Kupa finali için 'hatıra bilet' kampanyası

SPOR Kupa finali için 'hatıra bilet' kampanyasıBurcu MUTLUALANYA (Antalya), (DHA) -Aytemiz Alanyaspor, 29 Temmuz'da Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesinde 'hatıra bilet' kampanyası başlattı.

SPOR Kupa finali için 'hatıra bilet' kampanyası

Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi

Burcu MUTLUALANYA (Antalya), (DHA) -

Aytemiz Alanyaspor, 29 Temmuz'da Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesinde 'hatıra bilet' kampanyası başlattı.

Kampanyanın tanıtım toplantısı, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, başkan yardımcıları Nazmi Yüksel, Ali Baki Boz, yönetim kurulu üyeleri Enver Vural, Hüseyin Girenes ile 50 bin TL değerinde hatıra bileti satın alarak kampanyayı başlatan Hat Yapı şirketinin yönetim kurulu üyeleri Metin Atalay, Rıdvan Çetin ve Kemal Babaoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

Başkan Hasan Çavuşoğlu, kulüp tarihinde ilk kez oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası finali için yönetim kurulu olarak hatıra bileti kampanyası başlattıklarını söyledi. Bu kampanyaya herkesin destek vermesini temenni ettiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, Kampanyaya ilk desteği Alanyaspor'da daha önce yönetim kurulu üyeliği yapmış olan doktor Metin Atalay ağabeyimiz, yine Alanya'mızın işadamlarından Kemal Babaoğlu ve Rıdvan Çetin bey verdi. Bu önemli katkılarıyla kampanyamızı başlattıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz dedi.

Dr. Metin Atalay ise Alanya'nın marka değerini yükselten Aytemiz Alanyaspor'a çok teşekkür ediyoruz. Çok başarılı bir sezon geçirdi. Kupada finale çıktık. Bizim de bu çorbada tuzumuz olsun istedik. Tüm Alanyalıları bu kampanyaya davet ediyorum. Çalışkan başkanımıza ve yönetim kurulumuza başarılar diliyoruz. Alanya tarihinin en iyi başkanı ve yönetim kurulunu kutluyorum diye konuştu.

Yönetim kurulu tarafından bilet fiyatları Kale Arkası 50 TL, Maraton 100 TL, VIP A 1000 TL, VIP B 500 TL, Protokol A 10 bin TL ve Protokol B 5 bin TL olarak belirlendi. Hatıra biletler Alanyaspor Store'de satışa sunuldu.

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Antalya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Kupa finali için 'hatıra bilet' kampanyası - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:39 Fenerbahçeli Vedat Muric'e İtalyan devi Roma Talip oldu 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 22:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 21:20 Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak 21:16 Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi 19:39 Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
23:20
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Fenerbahçeli Vedat Muric'e İtalyan devi Roma Talip oldu
22:39
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
22:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
21:20
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 00:07:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Kupa finali için 'hatıra bilet' kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]