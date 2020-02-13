Spor kupada oynanacak sivasspor - antalyaspor maçı öncesi yeni 4 eylül stadı'nın son durumu - Son Dakika

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Spor kupada oynanacak sivasspor - antalyaspor maçı öncesi yeni 4 eylül stadı'nın son durumu
7 saat önce
Antalyaspor maçı öncesi Yeni 4 Eylül Stadı'nın son durumu. Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:20 Kaynak: DHA
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