Son Dakika Haberleri: Spor Ladies Golf Turnuvası Başladı

Spor Ladies Golf Turnuvası Başladı

38 dakika önce

Spor Ladies Golf Turnuvası başladıNamık Kemal KILINÇSERİK, (DHA) -Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 'Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası', 7 ülkeden 70 sporcunun katılımıyla başladı.

Spor Ladies Golf Turnuvası başladı

Namık Kemal KILINÇSERİK, (DHA) -

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 'Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası', 7 ülkeden 70 sporcunun katılımıyla başladı.

Belek Turizm Merkezi'nde hizmet veren Gloria Hotels Resorts kurucusu Özaltın Holding Başkanı merhum Nuri Özaltın'ın eşi Sebahat Özaltın adına düzenlenen 'Sebahat Özaltın Ladies Golf Trophy', golf tutkunu kadın sporculara ev sahipliği yapıyor. Gloria Golf Kulüp'te bu yıl ilki düzenlenen turnuvada, Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Rusya, Avusturya ve İsveç'ten 70 sporcu mücadele edecek.

Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahat Özaltın, turnuvanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılmasının daha bir anlam kattığını belirterek, Bu anlamlı günde bu turnuvayı yapıyoruz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum dedi.

Turnuva, 10 Mart Pazar günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:50 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ambulans ve Otomobili Arasında Sıkışan Adam Hayatını Kaybetti Kaza Yapan Otobüste Dehşet Anları! Sürücü Koltuktan Fırlayıp Yola Düştü

Akdeniz'de 45 Dakika İçerisinde 3 Deprem Meydana Geldi AK Partili Başkan Menderes Türel'in Eşi Ebru Türel, Ölümden Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 13:28:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Ladies Golf Turnuvası Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]