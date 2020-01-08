Spor lider sivasspor'da çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Spor lider sivasspor'da çalışmalar sürüyor

7 saat önce

SPOR Lider Sivasspor'da çalışmalar sürüyorİbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / ANTALYA, (DHA)Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Antalya kampında günün ilk çalışmasını sabah idmanıyla geçrekleştirdi.

SPOR Lider Sivasspor'da çalışmalar sürüyor

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ ANTALYA, (DHA)

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Antalya kampında günün ilk çalışmasını sabah idmanıyla geçrekleştirdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirlen çalışma düz koşularla başlarken, antrenman 3 grup halinde yapılan 5'e 2 ile devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı. Takımda sakatlığı bulunan Fernando idmanda yer almadı.

Kırmızı beyazlı takım bu akşam yapacağı çalışmalarla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.

Spor lider sivasspor'da çalışmalar sürüyor

Bora Füzesi, Sivasspor, Antalya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:10 Kaynak: DHA
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