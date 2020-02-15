Spor lisede yediği dayak, şampiyonluğun yolunu açtı - Son Dakika
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Spor lisede yediği dayak, şampiyonluğun yolunu açtı

6 saat önce

Lisede yediği dayak, şampiyonluğun yolunu açtıANTALYA'da, milli takım sporcusu, Türkiye ve Avrupa Açık Muay Thai Şampiyonu Ahmet Ertekin (20), Abu Dabi'de yapılacak dünya şampiyonasında altın madalya hedefliyor.

Lisede yediği dayak, şampiyonluğun yolunu açtı

ANTALYA'da, milli takım sporcusu, Türkiye ve Avrupa Açık Muay Thai Şampiyonu Ahmet Ertekin (20), Abu Dabi'de yapılacak dünya şampiyonasında altın madalya hedefliyor. Spor hayatını sürdürebilmek için ailesinden ayrı yaşayan milli sporcu Ertekin, hayalini kurduğu dünya şampiyonluğuyla kötü günleri geride bırakmak istiyor.

Antalya'da oturan Ahmet Ertekin, 4 yıl önce lise döneminde arkadaşları tarafından dövülünce, kendini savunmak için muay thai sporuna başladı. Antrenörü Hasan Urlu yönetiminde antrenman yapan Ertekin, 2 yıl önce ilk kez Türkiye şampiyonasına katıldı ve altın madalya kazandı. Ahmet Ertekin, okulundan mezun olduktan sonra ailesinin Batman'a taşınma kararı üzerine, spor hayatında başarılı olmak için Antalya'da kalmayı tercih etti. Antrenman yaptığı salonda yaşayan, zaman zaman aile büyüklerinin evine giden Ahmet Ertekin, geçimini sağlamak için inşaat işçiliği, restoran ve kafelerde garsonluk, bulaşıkçılık, kuryelik gibi işlerde çalıştı.

AİLESİNDEN AYRI KALDI ANCAK HAYALİNDEN VAZGEÇMEDİ

Muay thai sporunda başarılı olmayı hedefleyen Ahmet Ertekin, milli takım formasıyla geçen yıl katıldığı Antalya Açık Avrupa Federasyon Kupası'nda da şampiyonluk kazandı. Ailsinden ayrı yaşayan ve birbirinden farklı işlerde çalışan Ertekin, tüm zorluklara rağmen spor sevgisinden vazgeçmedi.

Tek başına yaşadığı tüm zorluklarla baş etmeye çalışan Ahmet Ertekin, sporda başarı kazanarak, ailesinin yüzünü güldürüp, hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Ertekin, haziranda Abu Dabi'de yapılacak dünya şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor.

'ARKADAŞLARIM İTİP KAKIYOR DİYE BAŞLADIM'

Şampiyon sporcu Ahmet Ertekin, hedeflerini şöyle anlattı:

"Lisede insanların, arkadaşlarımın beni itip kakmasından dolayı kendimi savunmak için muay thai sporuna başladım. Spor yaptıkça hedeflerim oldu. Güzel başarılar kazanmak istedim. Spora başladıktan 2 sene sonra Türkiye şampiyonu oldum. Başarımdan dolayı kendimle gurur duydum. Daha iyisini yapmak istedim. Ailem bazı nedenlerden 2 yıl önce memlekete gitmek zorunda kaldı. Ben sporda başarılı olmak için Antalya'da kaldım. Tek başıma yaşıyorum. Her zaman sporda ilerlemeye çalıştım. Türkiye ve Avrupa Kupası şampiyonuyum. Abu Dabi'de düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Dünya şampiyonu olmak istiyorum. Kendimi ve sporumu ilerletebileceğim işte çalışacağım ve spor hayatımda en iyi olabilmek için çabalayacağım. En büyük arzum şampiyonalarda bayrağımı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mı okutabilmek."

Spor lisede yediği dayak, şampiyonluğun yolunu açtı

Abu Dabi, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:11 Kaynak: DHA
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