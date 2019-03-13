Spor Lisesi Badminton Takımı Birinci Oldu
19 dakika önce
Erzincan Sabahat Hanım Spor Lisesi Badminton takımı Ordu'da birinci oldu.
Erzincan
Sabahat Hanım Spor Lisesi Badminton takımı Ordu
'da birinci oldu.
Ordu'da 12 ilin katılımı ile yapılan Okul Sporları Badminton grup müsabakalarında Erzincan'ı temsil eden Sabahat Hanım Spor Lisesi Badminton takımı hem kızlarda hem de erkeklerde bütün rakiplerini yenerek grup birincisi oldu. Grubunda birinci olan takımlar Erzincan'da 11-14 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye
Şampiyonası'na katılacaklar. Badminton Milli Takım Antrenörü Murad Sönmez tarafından çalıştırılan sporcuların yeni hedefi Türkiye Finalinde Erzincan'ı en iyi şekilde temsil ederek derece almak. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:26 Kaynak: İHA
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