Spor lisesi geleceğin şampiyonlarını arıyor - Son Dakika

Bursa'daki BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi, geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmek için yetenek sınavıyla 90 öğrenci alacak.

Sporcu yetiştirmek amacıyla 2006'dan beri hizmet veren okul, her yıl yetenek sınavıyla Türkiye'nin her yerinden öğrenci kabul ediyor.

Okulun tesislerinde oluşturulacak parkurlarda ter dökecek sporcu adayları, esneklik, dayanıklılık, koordinasyon, çabukluk, hız, dikey sıçrama gibi testlerden geçecek.

Okul müdürü Osman Büyükkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetenek sınavları için bu ayın sonuna kadar başvuruların devam edeceğini belirterek, 1-10 Temmuz'da da sınavları gerçekleştireceklerini söyledi.

Büyükkal, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olan okulun, yapılan değişiklikle Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlandığını ve proje liseler arasında yer aldığını aktardı.

Sporcu yetiştiren bir okul olduklarını ifade eden Büyükkal, "Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokol dahilinde, Bursa'da Bakanlığa bağlı bütün tesislerde sporla ilgili derslerimizi görmekteyiz, uzman öğreticilerden yardım alabilmekteyiz." dedi.

Büyükkal, öğrencileri arasından dünya şampiyonları çıktığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Liseler Arası Dünya Şampiyonası'nda derece alan öğrencilerimiz var. Bursaspor'un altyapısında oynayan ve bizde öğrenimine devam eden 28 öğrencimiz var. Milli takımlarda oynayan öğrencilerimiz var. Bireysel sporlarda başarılarımız daha fazla. Güreş, atletizm, tekvando, karate, judo, boks gibi bireysel sporlarda dereceye giren öğrencilerimiz var. Geleceğin yeteneklerini burada keşfediyoruz ve geleceğin şampiyonlarını buradan çıkartıyoruz."

"Türk milletini en iyi şekilde temsil edecek bireyler yetiştiriyoruz"

Yetenek sınavında aday öğrencilerin 4 parkurdan geçtiklerini dile getiren Osman Büyükkal, sonuçların yüzde 70 yetenek, yüzde 30 da ortaokul başarı puanıyla belirlendiğini ifade etti.

Büyükkal, vatanına, milletine, bayrağına, devletine bağlı sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bağımsızlık, bayrak gibi kavramların anlamlarını bilen bireyler olması lazım. Yeteneklerinin önünde önce saydığım kavramlara sahip olması gerekir öğrencilerin. Bu bilinçle öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun sporcu kimliğinin yanında Türk milletini en iyi şekilde temsil edecek bireyler yetiştiriyoruz. Spor akademisi mezunuyum, üniversitede okuduğum dönemdeki tesislerin aynısı okulumuzda mevcut. Okulumuza ait üç tane kapalı spor salonumuz var. Hedefimiz olimpiyatlar."

Okuldaki öğretmenlerin alanında uzman ve sporcu geçmişlerinde derece yapmış kişiler olduğunu belirten Büyükkal, öğrencilerin mezun olduktan sonra üniversitede istedikleri bölümlere gidebileceğini, sporla ilgili fakültelere de öğrenci yerleştirme açısından başarılı olduklarını söyledi.