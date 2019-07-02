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Spor Lisesi seçmelerine yoğun ilgi

1 saat önce

- Spor Lisesi seçmelerine yoğun ilgi Sivas 'ta eğitim veren Ahmet Ayık Spor Lisesinde 1 Temmuz itibariyle başlayan yetenek sınavı seçmelerine öğrenciler yoğun ilgi gösterdiSİVAS - Sivas 'ta eğitim veren Ahmet Ayık Spor Lisesinde 1 Temmuz itibariyle başlayan yetenek sınavı seçmelerine...

- Spor Lisesi seçmelerine yoğun ilgi
Sivas 'ta eğitim veren Ahmet Ayık Spor Lisesinde 1 Temmuz itibariyle başlayan yetenek sınavı seçmelerine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi
SİVAS - Sivas 'ta eğitim veren Ahmet Ayık Spor Lisesinde 1 Temmuz itibariyle başlayan yetenek sınavı seçmelerine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Sivas Ahmet Ayık Spor Lisesinde yetenek sınavı seçmeleri 1 Temmuz itibariyle başladı. Seçmelere kontenjan sayısı 60 kişi olmasına rağmen 288 öğrenci ön kayıt yaptırdı. Seçmelere katılmak için gelen öğrenciler ve aileleri ise büyük heyecan yaşadı.
Öğrencilerin hazırlıklı olduğunu dile getiren Okul Müdürü Abdulkadir Karabulut, öğrencilerin yüzde 50'sinin kulübe devam eden yüzde 30'unun ise üst seviyede performans gösteren öğrenciler olduğu belirtti. Mülakatlara giren öğrencilerde herhangi bir branş aranmadığını ifade eden Karabulut, "Yetenek sınavı içindeki koordinasyon, 30 metre koşu, durarak uzun atlama ve orta okul başarı puanı bileşenleriyle okula yerleştirme puanı oluşmaktadır"dedi.
Ahmet Ayık Spor Lisesi ayrıca Güreş tematik lise olması nedeniyle güreş yapan öğrenciler için ayrı bir değerlendirme testi yapıyor. Seçmeler 5 Temmuz Cuma günü sona erecek ve sonuçlar okulun internet adresinden yayınlanacak.
Spor Lisesi seçmelerine yoğun ilgi
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:18 Kaynak: İHA
Ahmet Ayık, Sivas, Yerel
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