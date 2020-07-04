Spor lisesine girmek için ter döküyorlar - Son Dakika

Spor lisesine girmek için ter döküyorlar

HAKKARİ'de 120 öğrenci alacak olan spor lisesine, 400 öğrenci başvurdu.

HAKKARİ'de 120 öğrenci alacak olan spor lisesine, 400 öğrenci başvurdu. Öğrenciler koronavirüs önlemleri kapsamında 40'arlı gruplarda 4 gün sürecek sınavda ter dökecek.

Hakkari'de 2009 yılında eğitim öğretime açılan spor lisesi bu yıl alacağı 120 öğrenci için sınav yapıyor. 4 gün sürecek sınavlarda koşu, uzun atlama, ritim ve parkur olmak üzere 4 dalda öğrenciler kıyasıya yarışıyor. Toplam 400 öğrenci koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyarak sınava giriyor. Sınavlar, kamera kayıt sistemiyle ilerlerken, öğrenci adayları salon sporlarının içerdiği uygulamalı sınavları spor salonuna kurulan istasyonlarda sürdürüyor.

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Geçen yıllara göre öğrenci adayları aynı gün tüm sınavları tamamlarken; bu yıl koronavirüs nedeniyle günde 40 öğrenci sınava alınıyor. Öğrencilerin elde ettikleri başarılara göre 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 120 öğrenci spor lisesine girmeye hak kazanacak.

Hakkari Spor Lisesi Okul Müdürü Sefer Özatak, "Okulumuza bu yıl ön kayıtta 400 öğrenci başvuru yaptı. Bu öğrencileri yetenek sınavına tabi tutarak okulumuza 120 öğrenci kazandıracağız. Yetenek testlerimiz 4 aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada 60 metre sürat koşusu, sonrasında durarak uzun atlama, ritim ve en son ise koordinasyon parkuru ile aday sınavını bitirmiş oluyor. Öğrenciler 100 puan üzerinden değerlendirmeye giriyor. Sınavda aldığı puanın verilere göre yüzde 70'i ile eğitim gördüğü okulda aldığı notlara göre yüzde 30'unu da alıyoruz ve yüzde 100 aldığı puanla sınav değerlendirmesi yapılıyor. Sınav bittikten sonra puana göre 400 aday yukarıdan aşağıya doğru sıralanıyor. En iyi olan ve yüzde 100 puan alan 120 adayı okulumuza alıyoruz" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek sınava giren Tahir Akçelik, "Sınavı kazanmak için geldim. Elimden geleni yaptım. Çok heyecanlıyım bu nedenle zor oldu" diye konuştu.


Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Spor lisesine girmek için ter döküyorlar - Son Dakika

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