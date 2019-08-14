Son Dakika Haberleri: SPOR Liverpool'a taraftarlarından otel içinde coşkulu karşılama
Son Dakika Güncel Haber

SPOR Liverpool'a taraftarlarından otel içinde coşkulu karşılama

1 saat önce

Liverpool'a taraftarlarından otel içinde coşkulu karşılamaLiverpool taraftarları, Chelsea ile oynayacakları UEFA Süper Kupa maçı öncesi, antrenmandan gelen takım futbolcularını otelde coşkuyla karşıladı.

Liverpool'a taraftarlarından otel içinde coşkulu karşılama

Liverpool taraftarları, Chelsea ile oynayacakları UEFA Süper Kupa maçı öncesi, antrenmandan gelen takım futbolcularını otelde coşkuyla karşıladı.
Liverpool, Chelsea ile bu akşam saat 22.00'de oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesi son çalışmasını karşılaşmanın oynanacağı İstanbul Vodafone Park'ta dün akşam gerçekleştirdi. Kırmızılar, antrenmanın ardından kaldıkları otele döndü. Otelde Liverpoollu futbolcuları ve teknik ekibi, coşkulu bir topluluk karşıladı. Taraftarlar ve otelde kalanlar, girişte Liverpoollu oyunculara yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Karşılamaya gelenler futbolcularla bol bol selfie yaparken, bir taraftar da elindeki kramponu Liverpoollu oyunculara imzalattı. Taraftarlar futbolcuları, tezahüratlar ve çığlıklar eşliğinde odalarına uğurladı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 02:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Semadirek'te feribot krizi: Binin üzerinde turist mahsur kaldı, aralarında Türkler de var
Son Dakika! MSB: İnsansız hava araçlarımız görev icra etmeye başladı "MİT personeliyim" deyip 360 bin lira dolandırdı Antalya Kaş'ta kanuna aykırı yerlerde kurulan çadırlar kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.8.2019 15:46:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPOR Liverpool'a taraftarlarından otel içinde coşkulu karşılama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]