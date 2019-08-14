SPOR Liverpool ile top oynayan ampute çocuklar DHA yayınında!

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SPOR Konyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyorVIDEO YOKTolga YANIKKONYA, (DHA)-Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

SPOR Konyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

VIDEO YOK

Tolga YANIKKONYA, (DHA)-

Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışma ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular daha sonra iki gruba ayrılarak dönüşümlü olarak CORE ısınma ve ağırlık çalışması yaptı. Petar Filipovic ve Fallou Diagne'ye ise fizyoterapist yönetiminde kas testi ve değerlendirmeleri yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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