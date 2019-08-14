Son Dakika Haberleri: SPOR Liverpool ile top oynayan ampute çocuklar DHA yayınında!
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SPOR Liverpool ile top oynayan ampute çocuklar DHA yayınında!

1 saat önce

SPOR Konyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyorVIDEO YOKTolga YANIKKONYA, (DHA)-Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

SPOR Konyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor
VIDEO YOK
Tolga YANIKKONYA, (DHA)-
Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışma ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular daha sonra iki gruba ayrılarak dönüşümlü olarak CORE ısınma ve ağırlık çalışması yaptı. Petar Filipovic ve Fallou Diagne'ye ise fizyoterapist yönetiminde kas testi ve değerlendirmeleri yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 04:26 Kaynak: DHA
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