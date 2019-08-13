Son Dakika Haberleri: SPOR Liverpoollu futbolcuların aileleri, bando ekibiyle karşılandı
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SPOR Liverpoollu futbolcuların aileleri, bando ekibiyle karşılandı

1 saat önce

SPOR Liverpoollu futbolcuların aileleri, bando ekibiyle karşılandıİbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA) - Liverpool ile Chelsea arasında yarın Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa öncesi futbol takımları ve taraftarlar İstanbul'a gelmeye başladı.

SPOR Liverpoollu futbolcuların aileleri, bando ekibiyle karşılandı
İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL, (DHA) - Liverpool ile Chelsea arasında yarın Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa öncesi futbol takımları ve taraftarlar İstanbul'a gelmeye başladı. Özel uçakla Liverpool'dan İstanbul'a gelen futbolcuların aileleri, İstanbul Havalimanı'nda bando ekibi tarafından karşılandı. Liverpoollu futbolcuların aileleri ve bazı taraftarları taşıyan özel uçak, saat 15.15'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Taraftarlar burada İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri tarafından karşılandı. Karşılama sırasında bando takımının çaldığı marşlar renkli görüntülere sahne olurken, bazı taraftarların o anları cep telefonlarına kaydettiği görüldü.
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Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 05:18 Kaynak: DHA
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