SPOR Liverpoollu taraftarların İstanbul'da gece eğlencesi

SPOR Liverpoollu taraftarların İstanbul'da gece eğlencesiOlgucan KALKAN - Kaan ÜLKER - İstanbul'da bulunan çok sayıda Liverpool taraftarı, UEFA Süper Kupa öncesinde gece boyunca doyasıya eğlendi.

SPOR Liverpoollu taraftarların İstanbul'da gece eğlencesi

Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER - İstanbul'da bulunan çok sayıda Liverpool taraftarı, UEFA Süper Kupa öncesinde gece boyunca doyasıya eğlendi.

UEFA Süper Kupa mücadelesinde Liverpool ile Chelsea, yarın Beşiktaş Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadeleden bir gün önce İstanbul'a gelen Liverpool taraftarı, Taksim'de düzenlenen bir etkinlikte bir araya geldi. Liverpool Türkiye Taraftar Grubu tarafından organize edilen gecede şarkıcı Jamie Webster da sahneye çıktı. Organizasyonda Türkiye'de bulunan çok sayıda Liverpool taraftarı da yer aldı. Türk ve İngiliz vatandaşlar arasındaki dostluk gözlerden kaçmadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Tesla aracını çalıştırdığı mikroçipi, derisinin altına yerleştirdi

Donald Trump, Çin'e uygulanacak vergileri erteledi

Bakan Albayrak'tan kaçak sigara açıklaması: Yasadışı sigara yakalama rakamlarında artış, kaçak sigara kullanımında düşüş yaşandı

Mansur Yavaş'tan Ankara'da okuyan öğrencilere su indirimi müjdesi geldi