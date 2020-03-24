Son Dakika › Güncel › SPOR Londra'dan bir hafta önce dönen milli boksçularda koronavirüs vakası - Son Dakika
SPOR Londra'dan bir hafta önce dönen milli boksçularda koronavirüs vakası
6 saat önce
SPOR Londra'dan bir hafta önce dönen milli boksçularda koronavirüs vakası.
SPOR Londra'dan bir hafta önce dönen milli boksçularda koronavirüs vakası
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:07 Kaynak: DHA
Son Dakika Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Nihat Akbay hayatını kaybetti Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı