Spor Lucescu'dan Fenerbahçe ve Kayserispor Kampına Ziyaret
1 saat önce
Spor Lucescu'dan Fenerbahçe ve Kayserispor kampına ziyaretİlyas KAPLAN ANTALYA,(DHA) -A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Antalya Belek'te aynı otelde kamp yapan Kayserispor ve Fenerbahçe'yi ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:09 Kaynak: DHA
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