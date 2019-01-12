Son Dakika Haberleri: Spor Lucescu'dan Fenerbahçe ve Kayserispor Kampına Ziyaret

Spor Lucescu'dan Fenerbahçe ve Kayserispor Kampına Ziyaret

1 saat önce

Spor Lucescu'dan Fenerbahçe ve Kayserispor kampına ziyaretİlyas KAPLAN ANTALYA,(DHA) -A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Antalya Belek'te aynı otelde kamp yapan Kayserispor ve Fenerbahçe'yi ziyaret etti.

Spor Lucescu'dan Fenerbahçe ve Kayserispor kampına ziyaret

İlyas KAPLAN ANTALYA,(DHA) -

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Antalya Belek'te aynı otelde kamp yapan Kayserispor ve Fenerbahçe'yi ziyaret etti.

Mircea Lucescu ziyarette Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir ve Teknik Direktör Hikmet Karaman ile sohbet etti. Daha sonra Shakhtar Donetsk'i çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Oleksandr Kucher ile de konuşan Romen teknik adam, otelden çıkarken ise Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile kısa süre sohbet etti.

(FOTOĞRAFLI)

DHA-Spor Antalya tr 2019-01-11 162527

(Tür: Spor)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:09 Kaynak: DHA

DHA, Fenerbahçe, Kayserispor, Mircea Lucescu, Güncel
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