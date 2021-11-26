Üye Girişi
SPOR Maestro: Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama kazanmak istiyoruz - Son Dakika

SPOR Maestro: Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama kazanmak istiyoruz

26.11.2021 02:32

Maestro: Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama kazanmak istiyoruzOnur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek düşme hatttındaki Göztepe, hazırıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürürken, teknik direktör Nestor Al Maestro zorlu...

Maestro: Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama kazanmak istiyoruz

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek düşme hatttındaki Göztepe, hazırıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürürken, teknik direktör Nestor Al Maestro zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Göztepe, 29 Kasım Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İzmir ekibi, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesinde teknik direktör Nestor Al Maestro, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kayserispor deplasmanında aldıkları 1 puan için mutlu olduklarını söyleyen Sırp teknik adam, "Geçen hafta Kayserispor maçından aldığımız puandan dolayı mutluyuz. Deplasmanda 1 puan iyi sonuç. Ancak içinde bulunduğumuz duruma bakarsak daha fazla puanlar toplamalıyız. Puan açısından iyi durumda değiliz. Bir an önce takımımızı güvenli yerlere getirmemiz getirmeliyiz. Her maçta puan alacak, her maçta kazanacak durumdayız. Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama biz her maça kazanmak için çıkacağız. Bu maçı da kazanmayı çok istiyoruz" dedi.

"FENERBAHÇE'Yİ DEPLASMANDA YENMEK İÇERİDE YENMEKTEN DAHA ZORDUR"

Göztepe'nin deplasmanlarda 7, iç sahada ise sadece 3 puan topladığını belirten Nestor El Maestro, "İstatistikler garip ama ben sebepler arıyorum. Takımların kendi sahalarında kazanma olasılıkları fazla olmalı, bizde ise tersi oluyor. Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmek içeride yenmekten daha zordur. O yüzden bu maçı bizim için avantaj olarak görüyorum. Takımlar içeride daha fazla gol atıyor bu durum bizde yine ters oluyor. Garip bir durum yaşıyoruz. Bu kadar fırsat yaratmamıza rağmen gol atamıyoruz. Buna bir plan yapıp bu istatistiği düzeltmeliyiz" diye konuştu.

"KAÇIRDIĞIMIZ GOLLERE CEVAP BULMAYA ÇALIŞIYORUM"

Ligde maçlarda çok gol kaçırdıklarını vurgulayan Nestor El Maestro, "Kaçırdığımız gollere cevap bulmaya çalışıyorum. Umarım buna bir çözüm buluruz, umarım bu geçici, kısa vadede bir sorundur. Evimizdeki maçlara baktığımızda ilk golü bulan taraf biz olmalıydık diye düşünüyorum. Evinizde ilk golü bulursanız galibiyete yakın taraf sizsinizdir. Bunun için çalışıyoruz, bu eksiklikleri düzeltmeye çalışıyoruz. Umarım pazartesi Fenerbahçe karşısında bunu düzeltiriz" ifadelerini kullandı.

"CITY AYNI SİSTEMLE OYNUYOR"

Göztepe'nin 3'lü sistemde oynamasını değerlendiren Maestro, "Premier Lig'de Manchester City 3'lü sistemde oynuyor, zaman zaman santrforsuz oynayabiliyor. Başarıya giden her strateji başarılı stratejidir. Ben kariyerimde çok sistem denedim. Beni maçta başarıya götürecek sistem her zaman geçerlidir. Benim için önemli olan başarıya giden yoldur" dedi. Maestro, forma şansı bulamayan Brown Ideye hakkında da görüş bildirip, "Ideye kaliteli bir oyuncu. Antrenmanlarda onun ışıldadığını görüyorum. Ideye elbette yaş itibariyle Premier Lig'e gidemeyecek ama bu takım oyuna sonradan da girse katkı koyacaktır" diye konuştu.

SPOR Maestro: Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama kazanmak istiyoruz
SPOR Maestro: Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama kazanmak istiyoruz
SPOR Maestro: Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama kazanmak istiyoruz
SPOR Maestro: Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama kazanmak istiyoruz

Fenerbahçe, Pazartesi, Göztepe, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Maestro: Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama kazanmak istiyoruz - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası 20:33 MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi 20:26 Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı 16:03 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz 15:22 Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı 14:59 Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı 13:44 Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı
İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! 13:33 İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı

Son Dakika Haberleri
01:20 Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yi dev takımlar bekliyor! İşte play-off'da karşımıza çıkabilecek olası rakipler
01:09 Bakan Elvan'ın yerine geçeceği iddia edilen Nureddin Nebati gece yarısı arka arkaya paylaşım yaptı
01:03 Alman polisler arasında ırkçı yazışmalar bulundu: Dün bir Türk'ü tekmeledim
01:00 Son dakikada yıkıldık! Fenerbahçe, Olympiakos yenilgisiyle Avrupa Ligi'ne veda etti
00:18 İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ilde 5 gün boyunca yağmur yağacak, 9 ilde de kar yağışı öngörülüyor
00:13 Son Dakika: Galatasaray'ın en mutlu günü kabusa döndü! Fatih Terim'e ve kulübe ağır derbi cezası
00:10 Ryan Babel, Marsilya'ya attığı gole kendisi bile şaşırdı: Torunlarıma anlatacağım
23:53 Rusya'da kömür madeninde patlama: 6'sı kurtarma görevlisi olmak üzere toplamda 52 ölü
23:52 Galatasaray'a yan bakılmıyor! Aslan, Avrupa kupalarında yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti
23:25 Soyunma odası bu diyalogla yıkıldı! Kerem, hocası Fatih Terim'e gönderme yaptı
Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı         
20:37
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Kurye, apartman sakinini öldürdü Kurye, apartman sakinini öldürdü         
15:23
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini         
13:38
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 03:40:26. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Maestro: Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama kazanmak istiyoruz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement