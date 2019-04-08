Son Dakika Haberleri: Spor Maküspor Şampiyonluğunu İlan Etti

Spor Maküspor Şampiyonluğunu İlan Etti

1 saat önce

Spor Maküspor şampiyonluğunu ilan ettiMesut MADANBURDUR,(DHA) -Burdur Birinci Amatör play-off maçlarında en yakın takipçisini 3-0 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Maküspor'da yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Spor Maküspor şampiyonluğunu ilan etti

Mesut MADANBURDUR,(DHA) -

Burdur Birinci Amatör play-off maçlarında en yakın takipçisini 3-0 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Maküspor'da yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Burdur Birinci Amatör'de normal sezonu birinci tamamlayan Maküspor play-off maçlarının beşinci haftasında takipçisi Burdur Belediyespor'la karşı karşıya geldi. Gazi Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı 3-0 kazanan Maküspor puanını 16'ya çıkartarak sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maç sonunda Maküsporlu yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Maküspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7'nci Grup'ta lider durumdaki Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'un ligi ilk sırada durumunda direkt olarak BAL'a yükselecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:12 Kaynak: DHA

Burdur, Güncel
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