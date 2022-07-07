Spor malzemeleri şirketlerine rekabete aykırılıktan para cezası - Son Dakika
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Spor malzemeleri şirketlerine rekabete aykırılıktan para cezası

07.07.2022 11:25
Spor malzemeleri şirketlerine rekabete aykırılıktan para cezası

REKABETİ önleyici faaliyetleri nedeniyle Olka Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye 7 milyon 442 bin 885,13 TL ve Marlin Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye ise 549 bin 325,55 TL idari para cezası uygulandı.

REKABETİ önleyici faaliyetleri nedeniyle Olka Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye 7 milyon 442 bin 885,13 TL ve Marlin Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye ise 549 bin 325,55 TL idari para cezası uygulandı.

Rekabet Kurulu, 2 şirketin 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturmayı tamamladı. Buna göre, şirketlerin bayilerinin yeniden satış fiyatını belirlemesi ve gerek sözleşmelerle gerekse fiili uygulamalarla bayilerin e-Pazaryeri platformları üzerinden yapacakları internet satışlarına ilişkin kısıtlama getirmesinin, pazardaki rekabeti kısıtladığı kararlaştırıldı. Olka Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye 2021 yılı gayrisafi geliri üzerinden takdiren 9 milyon 923 bin 846,84 TL, Marlin Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye ise 732 bin 434,07 TL idari para cezası uygulanması uygun görüldü. Uzlaşma sürecinde cezada yüzde 25 indirim uygulanmasına karar verildi. Olka Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye nihai olarak 7 milyon 442 bin 885,13 TL, Marlin Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye 549 bin 325,55 TL idari para cezası uygulanmasına hükmedildi.


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Kaynak: DHA

Rekabet Kurulu, Güncel, Son Dakika

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