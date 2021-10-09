Kulüp Başkanımız Güzgülü Eskrim Takımıyla Buluştu - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Antrenör İpek İrem Ülkü eşliğinde çalışmalarını sürdüren eskrim takımımızı ziyaret etti. Elde ettikleri başarılı sonuçlar nedeniyle eskrim takımı sporcularımızı tebrik eden Mehmet Güzgülü, sporcularımıza çalışmalarında başarılar diledi.

15 branşta 5 bine yakın sporcu ile faaliyetlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor geçtiğimiz Haziran ayında tanıtımı gerçekleştirilen ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Büyükşehir Belediyespor eskrim takımı, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Memiş, Engin Altun ve Kulüp Müdürü Salih Güler ile birlikte eskrim takımımıza ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Antrenör İpek İrem Ülkü eşliğinde çalışmalarını sürdüren eskrim takımımızın antrenmanını takip etti. Antrenör İpek İrem Ülkü'den takımın faaliyetleri hakkında bilgiler alan Mehmet Güzgülü, sporcularımızla sohbet ederek onlara tavsiyelerde de bulundu. Eskrim sporcularımızla yakından ilgilenen Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü, sporcularımıza baklava ikramında da bulundu.

Madalya Alan Sporcularımızı Tebrik Etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, eskrim takımı ziyaretinde, geçtiğimiz süreçte katıldıkları müsabakalarda madalya alan sporcularımızla da bir araya geldi. Sporcularımızı elde ettikleri başarılar nedeniyle tebrik eden Mehmet Güzgülü, ay sonunda gerçekleştirilecek olan şampiyona için de başarılar diledi.