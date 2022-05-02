SPOR Manisa Büyükşehir Belediyespor, basketbolda Süper Lig'de - Son Dakika
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SPOR Manisa Büyükşehir Belediyespor, basketbolda Süper Lig'de

02.05.2022 21:11

Manisa Büyükşehir Belediyespor, basketbolda Süper Lig'deVIDEO YOKErsan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluk ve tarihinde ilk kez...

Manisa Büyükşehir Belediyespor, basketbolda Süper Lig'de

VIDEO YOK

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluk ve tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkışını garantiledi: 98-71.

Tarık Almış Spor Salonu'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan maçı baştan sona önde götürüp ilk periyodu 30-15, devreyi 50-30, üçüncü periyodu 75-59 üstün bitiren Manisa ekibi, taraftarına çifte bayram yaşattı. Son 11 maçın 10'unu kazanıp 29 haftada 23 galibiyete ulaşan Manisa BŞB'de Watkins 20, Williamson ve Mustafa Baki 18'er sayıyla galibiyete katkı yaptı. Henüz 5 yıl önce kurularak Manisa'yı basketbolda Süper Lig'de temsil edecek ilk ekip olmayı başaran yeşil-beyazlılarda taraftarlar salonu, "Şampiyon Manisa" tezahüratlarıyla inletti.

Maç bitiminde büyük mutluluk yaşayan Manisa BŞB'li basketbolcular sevinç yumağı oldu. Takımı kurulduğu günden beri çalıştırıp 2018'de 2'nci Lig'deki şampiyonluk ve bu sezon Federasyon Kupası'ndan sonra yeşil-beyazlılara üçüncü kupayı kazandıran Antrenör Ceyhun Cabadak'ın yanı sıra Genel Menajer Nihat Mala ve teknik ekip de büyük sevinç yaşadı. Ailesine sarılan Cabadak, maç sonu göz yaşlarına engel olamazken, oyuncular tecrübeli antrenörü su şişeleriyle ıslattı. Takım kaptanı Recep Doğrusöz, şampiyonluk sonrası hatıra olarak potaların filelerini kesti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de maç sonu parkeye inip takımın sevincine ortak oldu. Salonda kutlamalar davul zurna eşliğinde uzun süre sürdü.

SPOR Manisa Büyükşehir Belediyespor, basketbolda Süper Lig'de
SPOR Manisa Büyükşehir Belediyespor, basketbolda Süper Lig'de
SPOR Manisa Büyükşehir Belediyespor, basketbolda Süper Lig'de
SPOR Manisa Büyükşehir Belediyespor, basketbolda Süper Lig'de

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Manisa Büyükşehir Belediyespor, basketbolda Süper Lig'de - Son Dakika


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