Cumhuriyet Kupası Büyükler Hafta Sonu Tenis Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde 21 Ekim'de başlayan "Cumhuriyet Kupası Büyükler Hafta Sonu Tenis Turnuvası" final maçlarıyla tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Demirci Kaymakamlığı ve Demirci Akıncıları Gençlik ve Spor Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen turnuva, Kaymakamlık binası arkasındaki 3 kortta, 6'sı kadın 30 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri, kendisi de sporcu olarak müsabakalara katılan Demirci Kaymakamı Adem Kaya'nın yanı sıra Belediye Başkanı Selami Selçuk ile İlçe Gençlik ile Spor Müdürü Bilal Yılmaz tarafından verildi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, sporculara ilçenin yöresel tarım ürünleri olan hünnap ve badem hediye etti.

Müsabakalar sonunda alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar: 1. Berrak Koçak, 2. İpek Şakiroğlu, 3. Sultan Çelikkanat

Erkekler 1. Grup: 1. Kemal Arda Karakaş, 2. Ahmet Atabay, 3. Mete Köseoğlu

Erkekler 2. Grup: 1. Alpay Güler, 2. Ege Çankaya, 3. Ali Mert Gergin

Erkekler 3. Grup: 1. Sertaç Nalçacı, 2. Mustafa Er, 3. İslam Köse