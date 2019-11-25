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Spor manş denizi'ni geçen emre seven mersin-kıbrıs arasını solo olarak yüzen ilk kişi olmak...
6 saat önce
SPOR Manş Denizi'ni geçen Emre Seven Mersin-Kıbrıs arasını solo olarak yüzen ilk kişi olmak istiyorum - 2.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:30 Kaynak: DHA
SPOR Manş Denizi'ni geçen Emre Seven Mersin- Kıbrıs arasını solo olarak yüzen ilk kişi olmak istiyorum - 2
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