Son Dakika Haberleri: Spor manş denizi'ni geçen emre seven mersin-kıbrıs arasını solo olarak yüzen ilk kişi olmak...
Son Dakika Güncel Spor manş denizi'ni geçen emre seven mersin-kıbrıs arasını solo olarak yüzen ilk kişi olmak... - Son Dakika

Spor manş denizi'ni geçen emre seven mersin-kıbrıs arasını solo olarak yüzen ilk kişi olmak...

6 saat önce

SPOR Manş Denizi'ni geçen Emre Seven Mersin-Kıbrıs arasını solo olarak yüzen ilk kişi olmak istiyorum - 2.

SPOR Manş Denizi'ni geçen Emre Seven Mersin- Kıbrıs arasını solo olarak yüzen ilk kişi olmak istiyorum - 2

Spor manş denizi'ni geçen emre seven mersin-kıbrıs arasını solo olarak yüzen ilk kişi olmak...

Manş Denizi, Kıbrıs, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:30 Kaynak: DHA
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