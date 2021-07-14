SPOR Mansur Yavaş, olimpiyatlara gidecek ASKİ'li sporcularla bir araya geldi - Son Dakika

Mansur Yavaş, olimpiyatlara gidecek ASKİ'li sporcularla bir araya geldi

Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA,(DHA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek ASKİ Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.

Mogan Park Konuk Evi'nde düzenlenen organizasyonda yaptığı konuşmada, sporculara olimpiyatlarda başarılar dileyen Mansur Yavaş, olimpiyatlarda Türkiye'yi 100'ün üzerinde sporcunun temsil edeceği vurgusu yaparak, "Olimpiyatlara 6 ASKİ Spor Kulübünden, 11 ya da bugün belli olacak 12 sporcu EGO Spor Kulübü'nden gidecek. İnşallah ülkemizi başarıyla temsil edecekler. Ankara Büyükşehir Belediyesi 1985'ten bu yana spora destek veriyor. Avrupa, dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda ülkemize madalyalar getirdiler. Şimdi de başarıyla döneceklerinden hiç şüphemiz yok? ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığına vurgu yapan Yavaş, 'Gerek hükümet gerekse Milli Eğitim Bakanlığı bununla mücadele etmeye çalışıyor ama bizler de yerel yöneticiler olarak özellikle Ankara'nın tüm semtlerindeki gençleri spora teşvik etmek için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Uzun süredir arsa arıyorduk. Ankara'yı hem 24 saat yaşanır bir hale getirmek hem de semtlerde insanların spor yapması vaatlerimizin arasında vardı. Yaptığımız incelemede 25 spor alanı bulduk. Bunların 15'inin temelini bu yıl içinde atacağız. Herkesin evine en yakın alanda spor yapmasını sağlayacağız' dedi.

Olimpiyatlardan önce sporculara moral olması açısından böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirten Mansur Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

'İnşallah önce heyecanlarını, sonra rakiplerini yenerek boyunlarında güzel madalyayla ülkemize dönecekler. Kendilerine başarılar diliyorum. Başarılı olacaklarından da eminim. Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah sakatlıktan korusun, başarılarınız daim olsun. Belediye kulübü için bu sayı güzel bir sayı ama biz açıkçası yetersiz buluyoruz. İnşallah desteklerimizi artırmak, sporu yaygınlaştırmak suretiyle olimpiyatlara gidenlerin de ülkenin ikinci büyük şehri ise o payı o şekilde almasını isteriz. Giden sporcuların yüzde 50'ye yakınının belediyemizin desteklediği spor kulüplerinden olmasını isteriz. İnşallah ileride bunu da görürüz."

"25 SPOR TESİSİMİZİN BİR KISMININ İDARESİNİ AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE VERECEĞİZ"

Yavaş, amatör spor kulüpleriyle irtibat halinde olduklarına işaret ederek, "15 temeli atılacak, toplam 25 spor tesisimizin bir kısmının idaresini amatör spor kulüplerine vereceğiz. İnşallah 19 Mayıs Stadı bir an önce yapılır. Yapılırsa yer bulabilirsek onun yanında, olmazsa amatör spor kulüplerinin yararlanacağı bir İlhan Cavcav Amatör Spor Tesisi sözümüz vardı. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Abdullah Çakmar, Güreş Milli Takım Antrenörü Akif Canbaş, Halter Milli Takım Teknik Direktörü Raif Özel ve Boks Milli Takım Antrenörü Levent Yaman da katıldı.