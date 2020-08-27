SPOR Mauricio Lemos Fenerbahçe'nin efsanelerinden biri olmak istiyorum - Son Dakika

SPOR Mauricio Lemos Fenerbahçe'nin efsanelerinden biri olmak istiyorum

Mauricio Lemos: Fenerbahçe'nin efsanelerinden biri olmak istiyorum"Elimden gelenin en iyisini yapacağım""Barcelona'dan resmi teklif aldım""Emre Belözoğlu büyük bir kaptan""Kendimi hazır hissediyorum""Lugano benim için önemli bir referans"Mustafa AKIN / Düzce, (DHA) - Fenerbahçe'nin...

Mauricio Lemos: Fenerbahçe'nin efsanelerinden biri olmak istiyorum

"Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

" Barcelona'dan resmi teklif aldım"

"Emre Belözoğlu büyük bir kaptan"

"Kendimi hazır hissediyorum"

"Lugano benim için önemli bir referans"

Mustafa AKIN/ Düzce, (DHA) - Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mauricio Lemos, sarı-lacivertli forma ile efsane olmak istediğini söyledi.

Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Mauricio Lemos, açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu ve kendisinin de burada bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Lemos, "Bana gerçekleştirilen güzel karşılama için teşekkürler. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Kulübü zaten çok iyi tanıyorum. Tarihini iyi biliyorum. Küçük yaşlardan beri Türk futbolunu izlerdim. Buraya gelmeden önce oynamış oyuncularla konuştum. Benim için iyi bir adım olacağını söylediler. Lugano ile gelmeden önce konuştum" dedi.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

24 yaşındaki stoper özelliklerini anlatırken, "Bir insanın kendisinden bahsetmesi zordur. Teknik bir stoperim, topla çıkmayı severim ve agresif bir oyuncuyum. Ben burada kazanmaya geldim. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Mental olarak hazır olmadığım dönemler oldu ama en son İspanya 2'nci Lig'de oynadım. Orada oynamamın sebebi tekrardan futbolcu olduğumu hatırlamak istiyordum. Şu an her anlamda hazırım. Dün akşam üstü geldim buraya, biraz yorgun olduğum için sabah antrenman yapmamın doğru olduğunu düşündüm" diye konuştu.

"BARCELONA'DAN RESMİ TEKLİF ALDIM"

İspanya devi Barcelona'dan teklif aldığını aktaran Uruguaylı oyuncu, "Barcelona'dan resmi bir teklif aldım, evet. Benim amacım kendimi oynayarak göstermekti. Orası büyük bir kulüp ve orada oynamak zordu. Hayatta bazen böyle kararlar verirsiniz. Şu anda ben burada büyük bir kulüpteyim ve çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"EMRE BELÖZOĞLU BÜYÜK BİR KAPTAN"

Sarı-lacivertli ekibe transferi sürecinde Emre Belözoğlu'nun etkili olduğunu anlatan genç futbolcu, "Emre gerçekten çok iyi bir insan. Ne kadar da büyük bir futbolcu olduğunu gösterdi, büyük bir kaptan. Transfer süreci başladığı ilk andan itibaren benimle ilgilendi. Onun güvenine de çok teşekkür ediyorum" dedi.

"KENDİMİ HAZIR HİSSEDİYORUM"

Form durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Mauricio Lemos, "Hazır hissediyorum kendimi, yoksa buralara gelmezdim. Burası çok büyük bir takım. Sahada gerçekten hayatınızı, her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Burada oynayabilmek için her şeyinizden olması gerekiyor. Burada olmak istedim, çünkü kendime güveniyorum" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN EFSANELERİNDEN BİRİ OLMAK İSTİYORUM"

Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasında yer almak istediğini belirten Lemos, "Burada efsane olmak istiyorum. Burası harika bir kulüp. Ben de bu kulübün efsanelerinden bir olmak istediğimi göstermek istiyorum. Umarım bu olur ve bir sürü kupa kazanırız" sözleriyle hedeflerini açıkladı.

"LUGANO BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR REFERANS"

Mauricio Lemos, daha önce sarı-lacivertli kulüpte görev yapan vatandaşı Diego Lugano ve Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera ile ilgili ise şunları kaydetti:

"Açıkçası buraya gelmeden önce çok fazla zamanım olmadı. Muslera ile çok fazla konuşamadım. Her Türk kulübü için güzel şeyler söyledi, kendisi çok büyük bir karakter. Lugano benim için önemli bir referans, çok büyük bir futbolcu."

FIFA'nın Fenerbahçe ile Galatasaray taraftarları arasında düzenlediği anketle ilgili ise Lemos, "Anketi görmemiştim. Derbi rekabetini izlerdim ve çok çekişmeli maçlar olurdu. Sürekli kavgaların yaşandığı büyük maçlar olurdu. Büyük takımların tutkulu taraftarları olur. Ben buradaki karşılanma şeklimden şaşırdım ancak çok mutlu oldum. Onların bu karşılaması için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

SPOR Mauricio Lemos Fenerbahçe'nin efsanelerinden biri olmak istiyorum

Mauricio Lemos, Fenerbahçe, Barcelona, Lugano, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 15:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Mauricio Lemos Fenerbahçe'nin efsanelerinden biri olmak istiyorum - Son Dakika

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