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SPOR Max Kruse İstanbul'da

40 dakika önce

Max Kruse İstanbul'daEnver ALAS / İstanbul,(DHA) -Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı ve transferini açıkladığı Alman golcü Max Kruse İstanbul'a geldi.

Max Kruse İstanbul'da
Enver ALAS/ İstanbul,(DHA) -
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı ve transferini açıkladığı Alman golcü Max Kruse İstanbul'a geldi. Türk Havayolları'nın (THY) Toronto-İstanbul seferini yapan TK-18 sefer sayılı uçağı ile gelen Max Kruse, havalimanında sarı-lacivertli yetkililer tarafından karşılandı. 15.50'de teker koyan uçağın yanaşması bitip kapısı açılınca, Kruse uçağın altına kadar gelen özel araç ile alınarak genel havacılık terminalinden çıkarıldı. Yolcu çıkış terminalinde bekleyen basın mensupları Alman futbolcu için özel uygulama yapılınca görüntü alamadı. Sonrasında hızla genel havacılık terminaline geçildi ve Kruse'yi karşılayan Comolli görüldü. Çift araç ile alana gelen Fenerbahçeli idareciler Kruse'yi yorgun olduğu için uçağın altından çıkmasını sağlayıp işlemleri hızlandırdı.
Sarı-Lacivertli takımın yeni isminin kalacağı otele götürüldüğü ve bu akşam ya da yarın sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra kafileyle Topuk Yaylası'ndaki kampa götürüleceği öğrenildi.
SPOR Max Kruse İstanbul'da
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:51 Kaynak: DHA
İstanbul, DHA, Güncel
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