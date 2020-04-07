SPOR Max Verstappen Elimden geldiğince evde kalmaya çalışıyorum - Son Dakika

SPOR Max Verstappen Elimden geldiğince evde kalmaya çalışıyorum

Çalışmalarımı evde sürdürüyorum

Yarışlar ne zaman başlayacaksa, o gün hazır olmak istiyorum

- Formula 1 ekiplerinden Red Bull Racing'in 1'inci pilotu Max Verstappen, sosyal medya hesabı üzerinden karantina günlerinde neler yaptığına dair açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni sezonun başlayamamasının ardından çalışmalarını evde sürdürdüğünü dile getiren Hollandalı yıldız pilot, Şu anda bulunduğumuz durumdan dolayı elimden geldiğince evde kalmaya çalışıyorum. Çalışmalarımı evde sürdürüyorum. Simülasyon çalışmaları yaparak hazır olmaya çalışıyorum. Yarışlar ne zaman başlayacaksa, o gün hazır olmak istiyorum. Umarım herkesin sağlığı yerindedir ve umarım en kısa zamanda görüşürüz ifadelerini kullandı.