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SPOR Maxim: Form grafiğimi yükselteceğim - Son Dakika

SPOR Maxim: Form grafiğimi yükselteceğim

22.10.2021 09:42

Gaziantep FK'nın tecrübeli oyuncusu Alexandru Maxim, Süper Lig'in 10'uncu haftasında konuk edecekleri GZT Giresunspor karşılaşması öncesi takımla birlikte hazırlıklarını sürdürdü.

Maxim: Form grafiğimi yükselteceğim

Kadir GÜNEŞ - Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA) - Gaziantep FK'nın tecrübeli oyuncusu Alexandru Maxim, Süper Lig'in 10'uncu haftasında konuk edecekleri GZT Giresunspor karşılaşması öncesi takımla birlikte hazırlıklarını sürdürdü.

Sakatlığı sebebiyle aylardır yeşil sahalardan uzak kalan Rumen orta saha oyuncusu, "Ben sahalardan bu kadar uzak kalmaya alışık değilim. O yüzden benim için çok zorlu bir süreçti. Bu süreci en iyi şekilde atlattığımı düşünüyorum. Form grafiğim de yavaş yavaş yükselecektir" dedi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında kendi sahasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ve pas çalışmalarıyla da devam eden antrenman taktiksel çalışmalarla son buldu.

"HEDEFİMİZ HER ZAMAN 3 PUAN"

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Maxim, takımın bu haftaki maçı için hedeflerinin her zaman 3 puan olduğunu söyledi. Gaziantep FK'nın bazı maçlarda iyi oynamasına rağmen puan kaybettiğini ifade eden tecrübeli orta saha oyuncusu Maxim, "Şu anda bulunduğumuz konumda topladığımız puanlardan ligin bu aşamasında daha fazla puan toplamak isterdik. Ama ne yazık ki oynadığımız bazı maçlarda iyi oynamamıza rağmen hak ettiğimiz puanlardan daha azını alabildik. Bazı kötü maçlarımız da oldu. Şu anda takım olarak gayet odaklanmış durumdayız. Daha istikrarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha istikrarlı olabilseydik zaten şu anda farklı şeyler konuşurduk. Hedeflerimize ulaşmak için daha sıkı çalışıp bunu sahada göstermemiz gerekiyor. Bizim düşüncemiz rakibimiz kim olursa olsun Giresun, Galatasaray, Beşiktaş fark etmiyor. Rakibimiz kim olursa olsun sahaya çıkıp üç puan almak için oynuyoruz. Belli bir istikrar yakalamamız lazım. Üç dört maç üst üste kazanırsak eğer bu takım çok daha büyük başarılar gösterebilecektir ben buna inanıyorum" dedi.

"FORM GRAFİĞİM YÜKSELECEK"

Avusturya kampında sakatlandıktan sonra uzun süre takımdan ayrı kaldığını ve kariyeri boyunca bu tür ayrılıklara alışkın olmadığını belirten Maxim, sakatlık sürecinin zorlu geçtiğini kaydetti.

Süreci iyi atlattığını aktaran ve bundan sonra form grafiğinin yukarıya doğru gideceğini ifade eden Maxim şöyle dedi:

"Sakatlandıktan sonra uzun bir süre takımdan uzak kaldım ve ben sahalardan bu kadar uzak kalmaya alışık değilim. O yüzden benim için çok zorlu bir süreçti. Bu süreci en iyi şekilde atlattığımı düşünüyorum. Form grafiğim de yavaş yavaş yükselecektir. Form grafiğimi de olabildiğince yükseltip sahalarda takımıma elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sahada benim olup olmamam çok önemli değil çünkü takımda çok kaliteli oyuncular var. Bu takımda herkes skoru değiştirebilecek niteliklere sahip. Herkesin takıma katabileceği bir şeyler var. Benim bireysel anlamda kendimden çok takımın performansını düşünmemiz gerekir. Ben bireysel performansımı yükseltmek için elimden geleni yapıyorum. Ancak takım olarak gelişmemiz her şeyden daha önemli."

SPOR Maxim: Form grafiğimi yükselteceğim
SPOR Maxim: Form grafiğimi yükselteceğim
SPOR Maxim: Form grafiğimi yükselteceğim
SPOR Maxim: Form grafiğimi yükselteceğim
SPOR Maxim: Form grafiğimi yükselteceğim
SPOR Maxim: Form grafiğimi yükselteceğim
SPOR Maxim: Form grafiğimi yükselteceğim
SPOR Maxim: Form grafiğimi yükselteceğim
SPOR Maxim: Form grafiğimi yükselteceğim
SPOR Maxim: Form grafiğimi yükselteceğim
SPOR Maxim: Form grafiğimi yükselteceğim
SPOR Maxim: Form grafiğimi yükselteceğim

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Erol Bulut, Gaziantep, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Maxim: Form grafiğimi yükselteceğim - Son Dakika


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