Son Dakika Haberleri: Spor Mazda Jinba Ittai Cup 2019'un 2'nci Ayağı Gerçekleşti

Spor Mazda Jinba Ittai Cup 2019'un 2'nci Ayağı Gerçekleşti

1 saat önce

Spor Mazda Jinba Ittai Cup 2019'un 2'nci ayağı gerçekleştiKaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) -Mazda Jinba Ittai Cup 2019 Engel Atlama Binicilik Yarışmaları'nın 2'nci ayağı, binicilerin yoğun ilgisiyle düzenlendi.

Spor Mazda Jinba Ittai Cup 2019'un 2'nci ayağı gerçekleşti

Kaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) -

Mazda Jinba Ittai Cup 2019 Engel Atlama Binicilik Yarışmaları'nın 2'nci ayağı, binicilerin yoğun ilgisiyle düzenlendi.

Biri final olan toplam 3 ayaktan oluşan ve ilk ayağının 12-13 Ocak 2019 tarihinde yapıldığı Mazda Jinba Ittai Cup 2019 Engel Atlama Binicilik Yarışmaları'nın 2'nci ayağı 23-24 Şubat 2019 tarihinde Kemer Country Atlı Spor Kulübü Tesisleri'nde yapıldı. İsmini, At ve binicisinin benzersiz bir uyum içinde, aynı varlıkmışçasına hareket etmeleri anlamına gelen Jinba Ittai kavramından alan yarışmada 22 takım yer aldı. Türkiye'nin en iyi 160 at ve binicisi, Ponny, Biniciler, Yıldızlar, Gençler ve Genç Yetişkin ve Yetişkinler kategorilerinde yarıştı. Her kategorinin birincilerine Mazda Türkiye tarafından özel ödül verildi. Ayrıca son 2 yarışta ilk 5 dereceyi alan yarışmacılar da para ödüllerinin sahibi oldu.

Öte yandan yarışları takip eden binicilik meraklıları, kurulan stantta Mazda modellerini inceleyerek test sürüşü yapma imkanı buldu.

Yarışmaların 3'üncü ayağı 23-24 Mart 2019 tarihinde, finalleri ise 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:12 Kaynak: DHA

DHA, Mazda, Güncel
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