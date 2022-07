SPOR Mbaye Diagne Türkiye'deki en iyi forvet benim

Serhan TÜRK/ GRAZ (Avusturya), (DHA) - Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Benim oynamaya ihtiyacım var. Oynadıkça açılan bir oyuncuyum. Türkiye'deki en iyi forvetin kendim olduğunu düşünüyorum. Baktığım zaman elde ettiğim başarılardan bunları görebiliyoruz. Gol atmakla ilgili kalitemi herkes biliyor ve isteyince de neler başarabileceğimi kendim de biliyorum dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta gerçekleştirilen Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlıktan bahseden Diagne, Herkes gördü zaten ekranlarda nasıl bir sakatlık olduğunu. Başakşehir'le oynadığımız maç sırasında, sahada gerçekleşti. Ben de açıkçası nasıl olduğunu çok anlamadım. Garip bir sakatlıktı. Biz tabii ki futbolcular olarak işimizi yapıyoruz ama her şey de bizim işimiz değil. Böyle bir sakatlık olabiliyor. Bu noktada Allah'ın işine karışılmaz diyoruz ve devam ediyoruz ifadelerini kullandı.

ŞU ANA KADAR HİÇBİR ANTRENMANI KAÇIRMADIM

Sakatlığının üzerinden 6 ay geçtiğini dile getiren Senegalli golcü, Çok zorlu bir süreçti. Ben de bu süreçte Senegal'e, ailemin yanına gittim. Orada onlardan güç alıp çalışmalarıma başladım. Daha sonra buraya geldim çalışmalara devam etmek için. Kolay bir süreç değildi, çok zor bir süreçti. Özellikle ilk 3 ay çok fazla hareket etmemem gerekiyordu. Ama elhamdülillah şimdi tekrardan çalışabiliyorum. Takımla beraber antrenmanımızı yapıyoruz. Şu ana kadar da hiçbir antrenmanı kaçırmadım. Bu şekilde çalışmalarıma devam edip iyi bir sezon başlangıcı yapmak istiyorum diye konuştu.

YENİ SEZONLA BİRLİKTE YENİ BİR DİAGNE GÖRECEKSİNİZ

Geçen sezona iyi bir başlangıç yaptığını hatırlatan Diagne, şunları söyledi Hem lige hem de Avrupa ligine iyi bir başlangıç yapmıştım. Ancak tabii hocamız karar veriyordu kimin oynayacağına, kimin oynamayacağına. Tabii ki ben kendi açımdan baktığım zaman işimi iyi yapmaya çalıştım. Diğer forvet oyuncularımız da aynı şekilde. Antrenmanlarda da her zaman üçümüz iyi birer performans göstermeye çalışıyorduk. Ancak takdir hocamızındır. Futbol böyledir. Siz mental olarak, fiziksel olarak kendinizi iyi hazırlayabilirsiniz. Zaten takım içinde kendinizi iyi bir şekilde tutmanız gerekir. Bu dönem geçti, artık yeni bir sayfa açılıyor. Yeni sezonla birlikte yeni bir Diagne göreceksiniz. Fiziksel ve mental olarak da kendimi hazırlıyorum yeni sezona.

TEKRARDAN ÜST DÜZEY FORMUMA DÖNMEK İSTİYORUM

Galatasaray'da yeni bir dönemin başladığını kaydeden Mbaye Diagne, Yeni bir hocamız var, yeni bir başkanımız var, yeni bir sportif direktörümüz var, yeni oyuncularımız geldi. Ancak baktığımız zaman biz burada deneyimliyiz. Bu deneyimlerimizin de çalışarak üstüne koyarak devam etmemiz gerekiyor. Benim herhangi bir kişiyle hiçbir şekilde bir sorunum yok. Maksimum derecede çalışmaya, çalışmalarıma devam etmeye çalışıyorum. ve tekrardan üst düzey formuma dönmek istiyorum. Türk Ligi benim tabii ki de uzun yıllardan beri oynadığım bir lig ve bu ligi de iyi bir şekilde biliyorum. Henüz tam kapasitemi de gösteremedim sakatlıklardan dolayı ancak çalışmalarıma devam edeceğim. ve sonra da tabii ki hocamız sonunda kimin sahaya çıkıp çıkmayacağına karar verecektir dedi.

KAFA OLARAK, MENTAL OLARAK ŞU ANDA HER ŞEKİLDE KENDİMİ GALATASARAY'A ADAMIŞ DURUMDAYIM

Kimseyle herhangi bir problemi olmadığını belirten 30 yaşındaki golcü, Burada 5 forvet olsa da ben bundan hiçbir şekilde korkmuyorum. Çünkü tüm hayatımı zaten rekabet içerisinde geçirdim. Bu doğal bir süreç, hatta Galatasaray olarak da en az 4 tane forvetimiz olması gerekiyor diye düşünüyorum. Daha önceden de Falcao vardı, Halil vardı, Mohamed burada. Ancak her zaman ekstradan fazla forvetlerimiz oluyordu, sayımız fazla oluyordu. Bu sene de ekstradan 2 kişi daha olabilir. Ben en iyisini oynamak için buradayım. Galatasaray'ın hala sözleşmeli futbolcusuyum. 1 sene daha burada sözleşmem var. Kafa olarak, mental olarak şu anda her şekilde kendimi Galatasaray'a adamış durumdayım. Daha önceki senelerde de fedakarlık yaptım. Gittim, geri geldim. Ancak şu anda sözleşmem devam ediyor ve ben Galatasaray'dayım şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DE KAZANILMASI GEREKEN HER ŞEYİ KAZANDIM, TEKRARDAN AYNI ŞEKİLDE KAZANMA İSTEĞİM VAR

Kasımpaşa'da oynadığı dönemde tüm maçlarda süre aldığını hatırlatan Diagne, Buraya sezon ortasında geldim ve o dönemki hedefimiz de şampiyonluk ve kupaydı. Ben de açıkçası yapmam gerekeni yaptım ve orada gollerimi attım, kupalarımızı kazandık. Benim için açıkçası 2 şey çok önemli, hocamın bana güven duymasını isterim ve hocamın bana süre vermesini isterim. Hiç kimsenin aklında bir şüphe olmasın. Geçmişte baktığımız zamanda tabii ki en çok gol atan oyuncu oldum. Burada, Türkiye'de kazanılması gereken her şeyi kazandım. Lig kupası kazandım, Türkiye Kupası kazandım. En çok gol atan yabancı olma unvanını da kazandım. ve şimdi de yeni bir sezon başlıyor. Ben de hazırlıklarımı yapıyorum ve tekrardan aynı şekilde kazanma isteği var bende de. Bende açlık isteği var, şampiyonluk için. Destek ve güven olduğu sürece iyi bir şekilde devam edeceğimi düşünüyorum ifadelerini kullandı.

BENİM OYNAMAYA İHTİYACIM VAR, OYNADIKÇA AÇILAN BİR OYUNCUYUM

Diagne, sakatlık öncesinde istediği süreleri elde edemediğini söyleyerek, şunları belirtti Çünkü baktığımız zaman her hafta forvet hattımız değişiyordu. Sadece ligde de değil, Avrupa Ligi'nde de aynı şekilde değişiyordu. Halil oynuyordu, Mohamed oynuyordu. Ancak bunlar üzerinde çok fazla konuşmaya gerek yok açıkçası. Ben maksimumu verdiğimi düşünüyorum. ve kulübede oturduğum zaman da pozitif kalmaya çalıştım her zaman. Ancak daha önceden söylediğim gibi, benim oynamaya ihtiyacım var. Oynadıkça açılan bir oyuncuyum. Türkiye'deki en iyi forvetin kendim olduğunu düşünüyorum. Baktığım zaman elde ettiğim başarılardan bunları görebiliyoruz. Gol atmakla ilgili kalitemi herkes biliyor ve isteyince de neler başarabileceğimi kendim de biliyorum.

BİZ İYİ FORVETLERİZ, BAŞKASININ ALINMASINA GEREK YOK

Takımdaki eksiklerle ilgili gelen soruya Senegalli golcü, Şimdi takımın bir tarafının eksik olup olmadığıyla ilgili ben bir şey söylemem, çünkü ben hoca değilim. Bunu değerlendirebilecek bir konumda değilim. Ancak Galatasaray'da gol atmak kolay değildi. Çünkü top istediğimiz şekilde bize ulaşmıyordu. ve günün sonunda baktığımız zaman da gol atamadığımız zamanda suçlananlar genellikle ben ve diğerleri oluyordu. Ancak geçen seneyle ilgili baktığımız zaman aslında bu bütün takımın başarısızlığıydı. Bir kişi, iki kişi demek yanlış olur. Bunu da bu sene takım olarak hep beraber tamir etmemiz gerekiyor. İyi bir orta saha alınabilir, bununla ilgili bir şey söylemem ancak forvet hattı için Mohamed olsun, Gomis olsun, ben olayım iyi forvetleriz ve başkasının alınmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Gomis'in geçmişine baktığımız zaman büyük bir forvet. Burada yaşadığı başarılar da ortada. Mohamed de aynı şekilde. Bize sadece kanatlardan olsun, orta sahadan olsun topu aktarabilecek oyunculara ihtiyacımız var yanıtını verdi.

HİÇBİR ŞEYDEN KORKMUYORUM, TÜRKİYE'DE NASIL GOL ATILACAĞINI BİLİYORUM

DHA muhabirinin, Bu sezon kaç gol atacağını düşünüyorsun sorusu üzerine Diagne, Bu soruyu tabii ki şu anda cevaplayamam. Çünkü buradaki gol sayısı, tamamıyla oynayacağım maç sayısına bağlı. 20 gol derim, 10 maç oynarım. Tabii ki de bu hedefi tutturamam hiçbir şekilde. Bir forvet olarak sadece zamana ihtiyacım var sahada. Ancak hiçbir şeyden korkmuyorum. Türkiye'de nasıl gol atılacağını biliyorum. Sadece çalışmalarıma devam etmem gerekiyor. Galatasaray'da oynadığınız zaman her zaman için gol atmaya fırsatlar bulursunuz. Kerem gibi, Yunus gibi kaliteli kanat oyuncularımız da var. Yani 20 maçta 10, 12 gol neden olmasın yanıtını verdi.

GUEYE BENİM KARDEŞİM GİBİ, KENDİSİYLE GALATASARAY İLE İLGİLİ KONUŞMADIK

Galatasaray ile adı anılan Senegalli orta saha Idrissa Gueye ile görüşüp görüşmediğiyle ilgili açıklama yapan Diagne, Tabii ki kendisini tanıyorum. Benim kardeşim gibi. Milli takımda beraber oynadım kendisiyle, aynı zamanda aynı şehirde oturuyoruz Senegal'de. Hatta Paris'e gittiğim zaman Neymar'la çektirdiğim fotoğraflarda da o beni davet etmişti, onunla beraber gitmiştik o geceye. İyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'a gelirse de iyi olacağını düşünüyorum. Ancak herhangi bir görüşmem olmadı kendisiyle. Umarım buraya gelir. Açıkçası Galatasaray'dan bana bir şey söylenmedi, hani konuşuldu gibilerinden. Ben de onun için bir şey sormadım kendisine. Daha çok yalan haber olduğunu düşündüm. Umarım Galatasaray kendisiyle ilgileniyordur. Buraya gelmesi iyi olur o da benim için. Kendisi benim kardeşim gibi şeklinde konuştu.

GALATASARAY TARAFTARI ZOR ZAMANLARIMDA BANA ÇOK FAZLA DESTEK OLDU

30 yaşındaki santrfor, Galatasaray taraftarıyla iyi bir bağı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı Onlar beni, ben de onları çok fazla seviyorum. Zor zamanlarımda da bana çok fazla destek oldular. Galatasaray taraftarının en iyisini hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray için her şeylerini veriyorlar, hayatlarını veriyorlar. Biz de onların bu ilgisinden dolayı çok memnunuz. Buradan onlara iyi bayramlar diliyorum ve yeni sezonda da bizi desteklemelerine devam etmelerini istiyorum.

GENÇLERLE İLGİLENMEYİ SEVİYORUM, BURADA AİLE GİBİYİZ

Olimpiu Morutan'ın kendisi için bir kardeş gibi olduğunun altını çizen Mbaye Diagne, Kendisinin iyi biri olduğunu düşünüyorum. Ben açıkçası doğal olmayı seviyorum ve nasılsam o şekilde davranıyorum. Gençlerle ilgilenmeyi de seviyorum. Onlara ağabeylik edecek, yön gösterecek birisine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Hamza olsun, diğer gençler olsun. 8-10 yaş fark olsa da çok fark etmiyor, burada kardeş gibiyiz ve aile gibiyiz. Futbol tabii ki elbet bir gün bitecek. Sadece futbol bittikten sonra iyi ilişkilerimin kalması, iyi anılar biriktirmek istiyorum. Sadece bu dedi.

BAŞKA İNSANLARA YARDIMCI OLMAK BENİM İÇİN BİR GÖREV

Senegal'deki insanlara yardım ettiğini ve bunun gerekli olduğunu düşündüğünü kaydeden Diagne, Ben yokluktan gelen bir ailede büyüdüm. Zengin olmayan bir ailede büyüdüm. Kötü zamanlar da geçirdim ancak Allah bu konuda bana her zaman için yardım etti. Dakar'da herkese sorabilirsiniz, ailesi olmayan, annesi veya babası olmayan çocuklara her zaman yardım etmeye çalşırım. Bu benim hayatımın amacı gibi ve hayatımın sonuna kadar da bunu yapmak istiyorum. Çocukken, daha gençken Allah'a her zaman için dua ederdim, bana bu konuda yardımcı olması ve benim de insanlara yardımcı olmam için. Zaten bu nedenden dolayı da genç yaşta ailemin yanından ayrıldım. Senegal'in dışına çalışmaya gittim ve şimdi başka insanlar da her zaman benden yardım istedikleri zaman, bilet olsun, başka bir şey olsun her zaman yardımcı olmaya çalışırım ki onlar da hayatlarını kazansın, yeni bir hayat kursunlar. Ben bu konuda hiçbir şey yapmadan duramam. Başka insanlara yardımcı olmak benim için bir görev ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ DEFANS OYUNCULARI VE KALECİLERİ BİZDE

Son olarak Süper Lig'de kendisini en çok zorlayan savunma oyuncularının Marcao ve Luyindama olduğunu belirten Diagne, Defans olarak tabii ki Marcao ve Luyindama derim. Türkiye'de bu defans oyuncuları haricindeki tüm takımlara gol atmışlığım var. Dışarıda yürüdüğüm zaman için kafam her zaman dik bir şekilde yürürüm. Çünkü burada neleri gerçekleştirdiğimi biliyorum. Sanırım 78 maçta 54 gol attım, sonuçlar ortada. Yani diyebileceğim şu ki en iyi defans oyuncuları bizde, Marcao ve Luyindama. Onlarla antrenman yaptığınız zaman başka hiçbir defans oyuncusu sizi durduramaz. Zaten onlarla çok iyi bir şekilde antrenman yaparsınız. Kaleci olarak da tabii ki en iyi kaleciler bizde. Muslera zaten tartışılmaz ve Okan. Başka da yok. Türkiye'nin en iyi defans oyuncuları ve en iyi kalecileri bizde diyerek sözlerini noktaladı.