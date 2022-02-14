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SPOR Mecnun Otyakmaz: 3 puanı aldığımız için çok sevinçliyiz - Son Dakika

SPOR Mecnun Otyakmaz: 3 puanı aldığımız için çok sevinçliyiz

14.02.2022 10:20

SPOR Mecnun Otyakmaz: 3 puanı aldığımız için çok sevinçliyizAlperen YILDIZ / SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Gerçekten bizim için önümüzdeki süreci belirleyecek önemli bir karşılaşmaydı.

SPOR Mecnun Otyakmaz: 3 puanı aldığımız için çok sevinçliyiz

Alperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Gerçekten bizim için önümüzdeki süreci belirleyecek önemli bir karşılaşmaydı. Dolayısıyla hem geri döndüğümüz için hem de 3 puanı aldığımız için çok sevinçliyiz" dedi.

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında 2-1 galip geldikleri Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, önemli bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "Malatyaspor yeni bir yapılanmaya giderek içinden bir oyuncuyu teknik direktör yaptı. Dolayısıyla onların da ilk maçıydı ve içinde bulundukları durumdan dolayı çıkış yapmak istiyorlardı. Bu yüzden maça da çok etkili başladılar. Bizimse kart cezalılarımız ve ön libero mevkisinde yedek oyuncumuzun sakat olması sebebiyle dengesiz bir takımımız vardı. İlk yarıda maalesef bunu hissettik. Fakat daha sonra yapılan değişikliklerle daha iyi oynar hale geldik ve geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik. Gerçekten bizim için önümüzdeki süreci belirleyecek önemli bir karşılaşmaydı. Dolayısıyla hem geri döndüğümüz için hem de 3 puanı aldığımız için çok sevinçliyiz" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finale kaldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Otyakmaz, hedeflerinin finale kadar gitmek olduğunu söyledi.

SPOR Mecnun Otyakmaz: 3 puanı aldığımız için çok sevinçliyiz
SPOR Mecnun Otyakmaz: 3 puanı aldığımız için çok sevinçliyiz
SPOR Mecnun Otyakmaz: 3 puanı aldığımız için çok sevinçliyiz

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Mecnun Otyakmaz, Malatyaspor, Sivasspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Mecnun Otyakmaz: 3 puanı aldığımız için çok sevinçliyiz - Son Dakika


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