Son Dakika Haberleri: Spor mecnun otyakmaz galatasaray'a karşı burada hiç puan alamadık
Son Dakika Güncel Spor mecnun otyakmaz galatasaray'a karşı burada hiç puan alamadık

Spor mecnun otyakmaz galatasaray'a karşı burada hiç puan alamadık

1 saat önce

SPOR Mecnun Otyakmaz Galatasaray'a karşı burada hiç puan alamadıkKaan ÜLKER İstanbul,(DHA) -Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivaspor'u 3-2 mağlup etti.

SPOR Mecnun Otyakmaz Galatasaray'a karşı burada hiç puan alamadık

Kaan ÜLKER İstanbul,(DHA) -

Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Demir Grup Sivaspor Başkanı Mecnun Otyakmaz açıklamalarda bulundu. Mücedelede iyi bir performans gösterdiklerini ifade eden Başkan Otyakmaz, Maalesef ligde Galatasaray'a karşı burada hiç puan alamadık. Bugün çok yaklaşmış olmamıza rağmen yine alamadık. Özellikle ikinci yarı göstermiş olduğumuz mücadeleden dolayı takımımı ve teknik heyetimi kutluyorum. İkinci yarı gol pozisyonu bulduk olmadı. Elimizden geleni yaptık ama olmadı dedi.

Spor mecnun otyakmaz galatasaray'a karşı burada hiç puan alamadık

Mecnun Otyakmaz, Galatasaray, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaraylı taraftarlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Aslan, evindeki yenilmezliğini 40 maça çıkardı Florin Andone sosyal medyayı salladı! Galatasaray 5 maç sonra galip geldi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 00:15:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor mecnun otyakmaz galatasaray'a karşı burada hiç puan alamadık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]