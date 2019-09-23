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Spor mecnun otyakmaz iyi bir sezon bizi bekliyor

47 dakika önce

SPOR Mecnun Otyakmaz İyi bir sezon bizi bekliyorUğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİSİVAS (DHA)- DEMİR Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Geç katılanların forma giymesiyle beraber ideal bir Sivasspor'un puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum.

SPOR Mecnun Otyakmaz İyi bir sezon bizi bekliyor

Uğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİSİVAS (DHA)- DEMİR Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Geç katılanların forma giymesiyle beraber ideal bir Sivasspor'un puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum. İyi bir sezonun bizi beklediğine bütün kalbimle inanıyorum dedi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, ligin 5'inci haftasında bu akşam oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Otyakmaz, çok önemli bir karşılaşma oynayacaklarını ifade ederek, Takımımız son karşılaşmalarda göstermiş olduğu performansla her geçen hafta oyununu ileriye doğru götürdüğünü gösterdi. O yüzden iyi bir sonuç alacağımız bir karşılaşma olacağını düşünüyorum dedi.

Bilet satışından memnun olmadığını belirterek taraftara çağrıda bulunan Otyakmaz, Bugün bir yoğunluk verirlerse tribünleri doldurmamız gerekiyor. Çünkü güçlü bir takımla oynayacağız. Taraftar desteğine ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum diye konuştu.

'İYİ BİR TAKIM VE TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ VAR'

Takımın ilk 4 haftada ligde gösterdiği performansı değerlendiren Otyakmaz, Rizespor karşılaşmasında gereksiz bir penaltıyla mağlubiyet oldu. Eğer olmamış olsaydı bugün bu durumdan memnun olduğumu söyleyebilirdim. Gazişehir maçındaki beraberlik beni biraz üzdü. Düşüncelerimin gerisinde kaldık ama bundan sonra alacağımız puanlarla bunu kapatacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir takımımız, çok iyi bir teknik direktörümüz var. Geç katılanların forma giymesiyle beraber ideal bir Sivasspor'un puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum. İyi bir sezonun bizi beklediğine bütün kalbimle inanıyorum dedi.

Spor mecnun otyakmaz iyi bir sezon bizi bekliyor

Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:41 Kaynak: DHA
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