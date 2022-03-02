SPOR Mecnun Otyakmaz: Kupayı almak istiyoruz - Son Dakika

SPOR Mecnun Otyakmaz: Kupayı almak istiyoruz

Ayşe Mine EĞÜZ/ SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "İyi bir sonuçla da tur atlamasını bildik. Kupayı almak istiyoruz. Artık bunu da yapabilecek güçteyiz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek yarı finale yükselen Demir Grup Sivasspor'ta kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Turu hak ettiklerini belirten Otyakmaz, "İyi futbol oynayan bir rakibe karşı oynadık. Ama iç saha avantajını da iyi değerlendirdik. Bu aralar çok fazla oynamayan oyuncularımıza da hocamız şans verdi. Onlar da işin hakkını verdiler. 1-0 da olsa kazanmasını bildik ve tur atladık. Taraftarımıza armağan ediyoruz. Son haftalarda maç trafiğinin yoğunluğundan dolayı sakatlıklar ve yorgunluklar söz konusuydu. O yüzden daha az forma bulmuş oyunculara hocamız şans tanıdı. Onlar da diğer arkadaşlarını aratmadılar. İyi bir sonuçla da tur atlamasını bildik. Kupayı almak istiyoruz. Artık bunu da yapabilecek güçteyiz. Diğer arkadaşlarımız da kadroya dahil olduğunda daha güçlü bir Sivasspor, daha iyi bir futbol oynayarak inşallah finale çıkacak ve kupayı kaldıracak. Büyük konuşmuş gibi olmayayım, geçen sene biraz daha iddialıydık, şimdi daha iyi gidiyoruz. Kupayı almak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Finalde kiminle oynayacağımızı şu anda tahmin edemiyorum. Hakikaten kupa maçları daha farklı bir atmosferde gerçekleşiyor. Antalyaspor gayet iyi oynadı. Trabzonspor ligi forse etti, gidiyor. Dün Trabzonspor karşısındaki Antalyaspor'u da beğendim. Dolayısıyla rakibi şu an öngöremiyorum. Ama inşallah finale çıkan taraf biz oluruz" dedi.