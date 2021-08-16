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SPOR Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

SPOR Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

16.08.2021 12:00

Aytemiz Alanyaspor maçının ardındanSezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir, kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir, kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda takım olarak iyi bir görüntü sergilemediklerini söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Başlangıç maçı olması itibarıyla bizim adımıza da rakibimiz adına da şanssız bir eşleşme oldu. Bir şeyleri oturtma halindeyken, ligin en organize takımlarından biriyle oynadık. Henüz Alanya seviyesinde değiliz. Maç öncesinde de bize en üstün tarafları burası gözüküyordu. Bununla beraber kendi adımıza üstün olduğumuz yerlerden bir tanesi yüksek oyuncu kalitesi, Alanya kadar olmasa da oyun organizasyonumuz bize avantaj sağlıyordu. İlk yarıda bunları doğru yaptığımızı söylenemez. Sabırsız, hızlı oyun, bir an önce skor bulma arzusu bizi olumsuz etkiledi. Alanyaspor'un da enerjisinin yüksek olduğu anlarda sürekli sahaya yerleşerek bizim de top kayıplarımızla beraber bizi daha fazla koşturdular, oyunu kontrol ettiler, golü de buldular. Moral ve alan kazandılar. Nispeten cılız ataklar yaptık ancak oyunun kontrolünü ele alacak bir oyun oynadığımız söylenemez. İlk yarıdaki halimizle maçı kaybettik" dedi.

Aykut Kocaman, "Forvet transferi düşünüyor musunuz?" şeklinde gelen bir soruya ise "Dört tane forvet oyuncumuz var. Bugünkü oyuna bakarak bunu söylemek doğru olmayabilir ama benim hem takım hem oyun hem de futbol dünyasındaki halime bakarsanız, ikinci yarıdaki oyunumuzun etrafında ısrar etme halimiz olursa bu oyuncularla da seri galibiyetler alabiliriz" şeklinde cevap verdi.

ÇAĞDAŞ ATAN: İLK YARIDA, KAMPTA ÇALIŞTIĞIMIZ OYUNU OYNAMAYI BAŞARDIK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da ilk yarıda istediklerini sahaya yansıttıklarını vurgulayarak, "Konyaspor ile oynadığımız hazırlık maçında çok iyi bir görüntü vermemiştik. Takımım bu maçın ilk yarısı gerçekten kampta gördüğümüz, çalıştığımız ve her parçayı doğru oynayan görüntüsünü verdi. 2'nci yarıdaki oyunda düşüş yaşadık. Fizik kalitemiz tam hazır değildi, geç gelenler oldu, Covid-19 sorunu yaşayan oyuncularımız oldu. Fizik olarak yüzde yüz değildik. 2'nci yarı beklemeyi tercih ettik. Alanyaspor olarak maçları böyle bitiremeyiz. Ama ilk yarıdaki oyunu 70-80 dakikaya yayabilirsek, bu sene rekabetçi ve marka değeri yüksek bir Alanyaspor izleteceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan şu aşamada hedef koymanın doğru olmadığını ifade eden Atan, "Daha hedef konuşmadık. Bu kadar değişimin üstüne hedef koymak hayalcilik olur. Şu an zirveyi zorlayacağız falan demek hayal olur. Beklentileri yükseltiriz, bunu yapmaya ihtiyacımız yok ve lehimize olan durum değil. Amacımız yeni gelen oyunculardan sonra özellikle milli aradan sonra daha bir takım olup, fiziksel olarak yüzde yüze yaklaşıp güçlü oyunu gördükten sonra hedef koyabiliriz. Şu an hedef koyacak durum yok" diye konuştu.

SPOR Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
SPOR Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
SPOR Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
SPOR Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, oyunlar, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika


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